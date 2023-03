Se siete in cerca di una soundbar potente ma compatta, e che disponga anche di un modulo Bluetooth così che la si possa connettere anche a PC, tablet o smartphone, allora occhio a questa offerta Amazon, perché riguarda un prodotto davvero ottimo che, grazie ad uno sconto del 45%, vi costerà appena 65 euro!

Di che stiamo parlando? Dell’offerta che il portale ha messo in piedi per l’ottima soundbar Panasonic SC-HTB200EGK, che dagli originali 119,99€ è oggi in sconto a soli 65,55€! Si tratta indubbiamente di un ottimo prezzo, specie perché parliamo di una soundbar di marca e di qualità, ed è raro trovare prodotti simili sotto i 100 euro!

Caratterizzata da misure davvero compatte, la Panasonic SC-HTB200EGK è una soundbar di appena 13,5 centimetri di profondità, ed alta soli 5,1 centimetri, potendo facilmente essere posizionata anche al di sotto di quelle smart TV che, magari, non hanno un sostegno particolarmente elevato o che non sono disposte a muro.

Al netto della sua compattezza, tuttavia, questa soundbar produce un suono potente e ben definito, forse il migliore ottenibile da un dispositivo così compatto e ciò è possibile grazie ai suoi 2 altoparlanti Full Range da 10×4 cm, uniti ad un ottimo amplificatore con uscita a 80 W.

Inoltre, come anticipato, si tratta di una soundbar con incluso un efficiente modulo Bluetooth per la connessione wireless, che permette una connessione rapida con dispositivi quali smartphone o tablet, per l’ascolto di musica anche con il televisore spento.

Una funzione non da poco, sia per il prezzo proposto da Amazon, sia perché al di la delle ottime caratteristiche tecniche, questa splendida soundbar vanta anche il supporto a tecnologie di pulizia e rifinitura dell’audio, come il Virtual Surround, il Dolby Digital, e il DTS Digital Surround, che garantiscono una diffusione del suono degna di un sistema home teather a prescindere che si tratti di film, serie TV, videogame o, perché no, dell’ascolto di musica in streaming tramite app mobile.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

