In attesa dei super sconti garantiti dall’arrivo del Prime Day, Amazon vi propone una promozione davvero interessante su un Amazon Find da non farvi assolutamente scappare in vista dell’estate. Stiamo parlando di un prodotto che è andato super virale su TikTok, la stampante portatile Xiaomi a soli 53,85€ invece di 58,90€

Si tratta di una proposta davvero imperdibile, tenendo presente che vi permetterà di stampare i vostri ricordi e le foto che preferite in pochi e semplici step. Per cui, vi consigliamo di cogliere l’offerta fintanto che è disponibile e, soprattutto, finché l’articolo è ancora in stock!

La Xiaomi Mi Portable Photo Printer è la giovane erede delle istantanee Polaroid, vi permette di stampare in pochi secondi i vostri scatti migliori in AR, foto-collage e adesivi. La tecnologia ZINK di cui è dotata, imprime le immagini senza l’impiego di inchiostro, semplicemente attraverso uno scambio termico su più strati, offrendo una riuscita rapida e di buona qualità!

La Mi Portable Photo Printer, inoltre, si interfaccia con tutti gli smartphone attraverso la connessione Bluetooth 5.0, stampando fino ad una distanza di circa 10m. La batteria ai polimeri di litio da 500 mAh, è un’ulteriore garanzia! Ques’ultima, infatti, vi assicura un’autonomia fino a 20 ore, l’ideale anche mentre siete in giro.

Inoltre, il design compatto e tascabile le permette di occupare pochissimo spazio in borsa, zaino o valigia!. Non meno importante, l’involucro esterno è realizzato in ABS e materiale ignifugo PC, per cui resiste alla deformazione e allo scolorimento.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

