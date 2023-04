Sulla scia della popolarità derivante da TikTok, su Amazon è nata una categoria di prodotti a sé, comunemente nota, per motivi social, come “Amazon Finds”, e che include tutta una serie di articoli, spesso provenienti da brand emergenti che, scoperti dai vari tiktoker interessati a gadget e affini, finiscono per diventare dei veri e propri best seller della piattaforma, come nel caso del piccolo ma funzionale cacciavite portatile della Hoto, propostovi anche da noi qualche giorno fa, o della splendida “scrivania da divano”, che pure è stata tra i protagonisti delle nostre recenti proposte.

Ebbene, anche oggi abbiamo pensato di proporvi un ottimo prodotto scoperto proprio grazie a TikTok, e diventato virale in poco tempo: ovvero questa splendida sveglia prodotta dalla Colsur, che include anche una pratica piattaforma per la ricarica wireless di uno smartphone, ed il cui prezzo è stato ribassato da Amazon del 15%!

Un affare, che vi permetterà di acquistare questo splendido prodotto a soli 45,04€, invece dei 52,99€ del prezzo originale! E credeteci, ne vale la pena, specie se siete alla ricerca di un dispositivo multifunzionale da tenere sul comodino, e che funga un po’ per tutto.

La sveglia Colsur, infatti, non è una comune sveglia, ma include anche diverse utili funzioni, oltre a disporre di un design decisamente piacevole ed azzeccato. Anzitutto parliamo di un dispositivo che, ovviamente, segna l’ora, e che dispone di un display minimalista ed accattivante, nascosto da un corpo rivestito in tela, in tendenza con quella che è una delle più recenti mode per certi dispositivi smart.

Pochi i tasti, disposti sulla parte superiore, dispone di una funzione “snooze” che è attivabile per 3 volte, e che può essere avviata semplicemente al tocco. Sostanzialmente, dunque, quando la sveglia suona vi basterà sfiorarla o poggiarci la mano sopra perché si rimandi di 5 minuti, o affinché si spenga.

Oltre a ciò, questo splendido dispositivo include anche una luce notturna, che può fungere da abat jour, e che è disposta lungo tutta la sua superficie superiore. L’aspetto complessivo è molto gradevole, e poiché la luce è dimmerabile, con ben 3 livelli di luminosità, potrete utilizzarla sia come luce di servizio che come luce da lettura o notturna, complice anche la possibilità di poter staccare la sveglia dalla sua base, rendendola indipendente!

Dulcis in fundo, come detto in apertura, questo dispositivo dispone di una base di ricarica wireless da 15 W, compatibile con gli attuali standard di ricarica rapida di tantissimi dispositivi, siano essi iOS o Android, compresa l’ultima gamma iPhone. In tal senso, basterà lasciare lo smartphone sull’apposita sezione dedicata alla ricarica, per poter avviare la ricarica rapida automaticamente, e senza alcun rischio di danneggiamento della batteria.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utilissimo, ricco di funzioni, nonché ottimamente realizzato e per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!