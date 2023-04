Se siete alla ricerca di un gadget sfizioso da avere sulla vostra scrivania da lavoro o se, semplicemente, siete in cerca di una tastiera per PC e tablet, che non sia solo funzionale, ma anche bellissima da vedere, allora occhio perché questo Amazon Find vi farà impazzire, come del resto ha fatto impazzire già centinaia di iscritti a TikTok!

Stiamo parlando, infatti, di un prodotto di un brand cinese emergente che, tuttavia, grazie a un grande interesse social si è conquistato un posto di tutto rispetto tra gli interessi (e le liste Amazon) di moltissimi utenti! Stiamo parlando della splendida tastiera wireless Yunzii ACTTO B502, una articolo moderno ma dallo stile vintage, la cui estetica generale vorrebbe richiamare quella di una classica macchina da scrivere.

Una tastiera splendida e funzionale, caratterizzata da un design unico, e il cui prezzo è decisamente competitivo rispetto ai modelli più tradizionali presenti sul mercato. Ovviamente, il suo punto forte è l’estetica, dato che lo stile retrò è stato combinato con quello moderno, dando vita a un prodotto assolutamente unico.

Lo spazio che richiama il rullo di una macchina da scrivere funge, infatti, da supporto su cui collocare il vostro tablet o smartphone, a cui potrete collegare la tastiera semplicemente tramite Bluetooth. Non avrete, dunque, bisogno di collegare cavi o chiavette USB, bensì avrete modo di sfruttare una connessione senza ritardi e fino a 10 metri di distanza con qualsiasi dispositivo Windows, Android o iOS.

La Yunzii ACTTO B502 presenta un layout completo, quindi avrete a disposizione ben 104 tasti, tra cui il comodo pad numerico. Infine, grazie ai piedini potrete regolare l’altezza della tastiera, così da garantire una digitazione comoda in base alla vostra postazione.

Ciò detto, anche e soprattutto perché si tratta di un prodotto spesso introvabile, vi invitiamo a effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito!

