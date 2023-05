Se state cercando una videocamera di sorveglianza smart per monitorare la vostra casa, segnaliamo l’ottima promozione di Amazon, che offre la telecamera di sicurezza D-Link con un importante sconto di ben 50€.

Oggi, infatti, potete acquistarla a soli 29,99€ anziché 83,00€, con un risparmio del 64%. Il rapporto qualità-prezzo è davvero ottimo, considerando che il prodotto fornisce immagini Full HD a 1080p ed è anche dotata di visione notturna fino a 5m.

La fotocamera ha anche uno zoom digitale 4x per monitorare gli ambienti della vostra casa con immagini sempre molto chiare. Inoltre, è in grado di distinguere le persone dagli oggetti in movimento per ridurre i falsi allarmi, grazie all’utilizzo dell’IA.

La configurazione della videocamera è rapida grazie all’app mydlink. Inoltre è possibile impostare la videocamera usando il Bluetooth. Va anche aggiunto che abbonandovi a cloud mydlink, potrete salvare automaticamente le registrazioni della vostra nuova videocamera di sorveglianza su un server cloud.

Quando la videocamera rileverà attività sospette, sarete immediatamente allertati da una notifica sul vostro smartphone. In questi casi, potrete anche scegliere di chiamare un vicino o le forze dell’ordine, il tutto senza sbloccare il telefono e senza accedere all’app. Inoltre, per una ulteriore comodità di utilizzo la telecamera è anche compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

