Se pensate che con poche centinaia di euro non si riesce ad acquistare una smart TV tecnologicamente all’avanguardia, con una qualità dell’immagine ottima e con pannello QLED da 50″, allora avete sottovalutato le offerte eBay. Desideriamo infatti informarvi che la Hisense 50E77HQ è disponibile a soli 329,00€, prezzo che al momento è garantito esclusivamente su eBay.

Uno sconto del 45% quello applicato da eBay su di una smart TV di fascia media che, a seguito di questa offerta, può essere acquistata a un prezzo quasi da entry level. Se consideriamo il pannello QLED, la diagonale da 50 pollici e il fatto che si tratta di un modello 2022, potremmo dire che siamo di fronte a una delle migliori smart TV per rapporto qualità-prezzo, nonché a una delle migliori offerte del settore.

Con i suoi bordi sottilissimi, il già citato pannello Quantum Dot e le varie ottimizzazioni per non perdervi nemmeno un dettaglio nella riproduzione dei contenuti sportivi, che sia un pallone da calcio o una monoposto di Formula 1, Hisense 50E77HQ è una scelta eccellente per gli appassionati dello sport che cercano un’esperienza di visione coinvolgente e di alta qualità.

Con il Dolby Vision e il DTS Virtual X, la proposta di Hisense si farà apprezzare anche nei film, a prescindere che siano riprodotti da una fonte Blu-Ray o da una piattaforma di streaming, dove sarete sorpresi dall’incredibile livello di dettaglio che potete ottenere spendendo poche centinaia di euro. In fondo parliamo di una smart TV dal valore di 599,00€ che, come anticipato, mette in primo piano anche la parte audio con il supporto DTS: X, il cui vantaggio è offrirvi la sensazione che il suono provenga anche dall’alto qualora il contenuto originale lo preveda.

Se non volete continuamente impostare la modalità più idonea in base al contenuto riprodotto, fondamentale per ottenere il massimo dal pannello di ogni smart TV, potete lasciare gestire tutto alla Hisense 50E77HQ, che si occuperà autonomamente di passare alla modalità ottimale, permettendovi di godere sempre di immagini vivaci senza il fastidio di usare il telecomando per settare una serie di parametri, spesso non facili da comprendere per un utente che tende a godersi la propria smart TV con le impostazioni standard.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che le scorte sono molto limitate.

