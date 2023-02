Se cercate un elettrodomestico che sia in grado di aiutarvi a cuocere praticamente qualsiasi piatto in maniera super salutare, senza consumare un occhio della testa, vi consigliamo di valutare l’acquisto di una buona vaporiera. In particolare modo, vi invitiamo a sfruttare il modello Taylor Swoden Arthur Multicoocker disponibile ad appena 99,99€ invece di 125,99€.

Stiamo parlando di un elettrodomestico 3 in 1, con una capacità di 6 litri ed è perfetto praticamente per la maggior parte delle cotture. Inoltre si tratta di un occasione valida per cucinare in modo più sano, senza aggiungere olio e grassi. Dunque, il nostro consiglio è di portare a termine l’acquisto il prima possibile, fintanto che è il modello in questione è ancora in sconto!

La vaporiera Taylor Swoden Arthur Multicoocker vi permette di risparmiare tempo e spazio allo stesso tempo, essendo sia un fornello con cottura lenta, sia con cottura a vapore e grill in aggiunta. È possibile impostare manualmente tempo e temperatura o, se lo si desidera, utilizzare le impostazioni pre configurate per arrostire, grigliare, bollire, cuocere a vapore, spezzatino o riso.

Da non sottovalutare anche la funzione che vi permette di tenere in caldo il cibo fino a 10 ore! Inoltre, potrete pianificare in anticipo l’operazione con il timer, e godervi i piatti in qualsiasi momento della giornata.

I vassoi sono facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie e, non meno importante, la confezione include anche una base con il pannello di controllo per posizionare i vari accessori per la cottura: piastra grill, pentola, coperchio in vetro, tutti completamente privi di BPA. In omaggio, anche un fantastico guanto anti scottatura da cucina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

