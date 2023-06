State cercando delle cuffie wireless di ottima qualità per ascoltare la vostra musica preferita ovunque e in ogni momento, ma non volete spendere una fortuna? Allora vi consigliamo di approfittare dell’ottima offerta di Mediaworld su queste bellissime Sony WHCH520L. Al momento, infatti, potrete acquistarle con uno sconto del 28%.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete farle vostre a soli 42,99€ anziché 59,99€, risparmiando così ben 17€ sul prezzo di listino. Si tratta davvero di un’ottima occasione, visto il rapporto qualità-prezzo, per cui vi raccomandiamo di effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Per un suono sempre pulito e cristallino, Digital Sound Enhancement Engine esegue l’upscaling dei file audio digitali in modo che corrispondano alla qualità della registrazione originale. Potete anche personalizzare l’ascolto scegliendo tra i vari preset disponili quello che si adatta al genere di musica che amate, ma potete anche creare e salvare i vostri preset utilizzando l’equalizzatore personalizzato dell’app Sony Headphones Connect.

Per una maggiore comodità, queste cuffie Bluetooth possono essere associate contemporaneamente a due dispositivi: quando ricevete una chiamata, le cuffie riconoscono il dispositivo che sta suonando e si connettono automaticamente. I pulsanti vi consentono di controllare facilmente le cuffie per riprodurre, interrompere o saltare i brani, regolare il volume e rispondere alle chiamate, il tutto con un semplice tocco.

C’è anche l’apposito pulsante vocale per attivare Google o Siri senza interrompere quello che state facendo e ottenere assistenza per riprodurre brani specifici, effettuare chiamate, inviare messaggi, fare ricerche veloci, gestire l’agenda e molto altro. Con un’autonomia di 50 ore, poi, potrete godervi la vostra musica preferita senza preoccuparvi di esaurire la batteria. E se le cuffie sono quasi scariche, bastano soli 3 minuti di ricarica rapida per ottenere un’ora e mezza di ascolto.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

