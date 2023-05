Se siete alla ricerca di un aspirapolvere tanto compatto quanto utile e potente, ma avete difficoltà nel destreggiarvi tra le innumerevoli proposte presenti sui vari store, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa proposta “Amazon Finds“ e, più nello specifico, ad un prodotto che sta facendo molto parlare di sé su TikTok, specie al di la dei confini nazionali.

Stiamo parlando del piccolo ma versatile aspirapolvere portatile Brigii H5: un prodotto dalla forza d’aspirazione ottima e che, vista la sua compattezza, e la presenza di un paio di versatili accessori, risulterà particolarmente comodo a chi vuole pulire anche spazi piccoli o angusti o, perché no, per dare una pulita rapida alla propria auto, il tutto al prezzo di appena 89,99€!

Si tratta di un affare, specie considerando quello che è il rapporto qualità/prezzo di questo dispositivo che, per meno di 90 euro, sa dimostrarsi davvero molto utile, anche e soprattutto grazie al suo motore digitale, capace di ruotare fino ad un massimo di 98000 giri al minuto, sprigionando così fino a 18 kPa di potenza di suzione, più che sufficienti per la rimozione di sporco e polvere da qualsiasi superficie, anche dai tappetini dell’auto, spesso ostici da pulire con un comune aspirapolvere.

Un problema che non si pone per questo elettrodomestico che, per altro, è anche dotato di due distinte modalità di aspirazione, tra cui una “modalità Turbo”, che garantirà la rimozione anche della più piccola particella di pulviscolo. Inoltre, come detto, questo ottimo elettrodomestico portatile vanta un piccolo set di accessori che, seppur nella loro compattezza, riescono a rispondere a praticamente qualsiasi esigenza, specie per quanto riguarda la “pulizia portatile”, come quella citata in apertura e relativa alle automobili.

Sono infatti presenti uno strumento per la pulizia delle fessure, una spazzola 2 in 1, dalla bocca stretta e su cui è possibile far slittare una spazzola a setole, e uno strumento multisuperficie, adatto a qualsiasi tipo di circostanza, tappeti compresi!

Leggero, e capace di garantire fino a 30 minuti di pulizia continua, questo aspirapolvere portatile popoalrissimo su TikTok è, in sostanza, un elettrodomestico che merita la fama di cui sta godendo e che, considerato il suo rapporto qualità/prezzo, può certamente tornare comodo in ben più di un’occasione, automobile o meno.

Ciò detto, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto, e mettendo quest’ultimo nel carrello prima che esso vada esaurito come, purtroppo, spesso sta accadendo nel corso dell’ultimo mese.

