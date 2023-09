Gli aspirapolvere robot sono un validissimo aiuto nelle faccende domestiche, poiché sono in grado di pulire i pavimenti in modo autonomo. Per questo non possiamo che segnalarvi l’ottimo Yeedi Vac Max 2 in 1, che aspira e lava i pavimenti allo stesso tempo, in offerta ad appena 162,44€.

Grazie a questa promozione porterete a casa a un prezzo davvero contenuto un ottimo prodotto, di cui potete leggere tutte le caratteristiche essenziali nella nostra accurata recensione. Infatti, si tratta di un elettrodomestico che si rivelerà indispensabile: occupandosi delle pulizie al posto vostro, avrete molto più tempo libero da dedicare ad attività decisamente più piacevoli!

Yeedi Vac Max, chi dovrebbe acquistarlo?

Quando si trascorre molto tempo fuori casa non è sempre facile tenere perfettamente pulita la casa, e proprio per questa ragione consigliamo l’offerta a tutti voi che desiderate assicurarvi il massimo della pulizia e dell’igiene dei pavimenti senza alzare un dito. Aggiungiamo che per usufruire dello sconto basterà inserire il codice PIT10PERTE2023 al momento del pagamento. Inoltre, se state pensando di acquistarne uno per voi e altri da regalare, sappiate che più pezzi acquisterete e meno li pagherete! Ad esempio, comprandone 4 costeranno appena 153,42€ l’uno, applicando il coupon. Davvero un ottimo sconto, dato che normalmente questo modello costa quasi 280,00€.

La potenza di aspirazione da 3000 Pa garantisce la rimozione di peli di animali, briciole e sporcizia, anche dai vostri tappeti: infatti, questo modello è in grado di individuarli, annullare il lavaggio e aumentare l’aspirazione, così anche la vostra moquette sarà sempre pulita.

Tramite app potrete creare mappe dettagliate e interattive della vostra casa, in modo da impostare le pulizie nel modo che preferite. Lo Yeedi Vac Max sfrutterà le mappe per creare percorsi sicuri, evitando così gli ostacoli. Inoltre, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home potrete controllarlo ancora più facilmente con la vostra voce.

Stiamo parlando di un ottimo aspirapolvere robot, fra i migliori accessibili a un prezzo così vantaggioso, per cui non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

N.B.: Non dimenticate di inserire il coupon PIT10PERTE2023 prima di effettuare il pagamento.

