La Festa della mamma è ormai prossima e, qualora siate alla ricerca di un bel regalo da fare a vostra madre, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa splendida offerta proposta da Amazon che, grazie ad uno sconto del 39%, vi permetterà di acquistare un aspirapolvere robot con tutti i crismi!

Di chi stiamo parlando? Dell’ottimo Lefant M123s, un aspirapolvere robot con funzioni smart, perfettamente inseribile in un contesto domotico e che, grazie allo sconto di cui sopra, è acquistabile a soli 159,00€ , in virtù degli originali 259,89€!

Stiamo parlando, dunque, di un investimento davvero molto basso, praticamente sotto la media del mercato, specie per dispositivi simili dotati di effettive funzioni smart e del supporto ai principali assistenti vocali, per cui è spesso necessario spendere decisamente di più; quanto meno se si vuole avere a che fare con marchi affidabili come, di fatto, è Lefant.

Lefant M123s, infatti, è un dispositivo smart e intelligente, progettato per essere controllato sia tramite app, che grazie al supporto degli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant, potendo così essere facilmente controllato a distanza, o anche programmato tramite le funzioni dei succitati assistenti vocali.

Si tratta, dunque, di un’occasione davvero da non perdere, per un aspirapolvere robot che, anche grazie alle sue dimensioni compatte (appena 28 cm di larghezza), può facilmente raggiungere qualsiasi angolo della vostra casa, rendendo le pulizie quotidiane più svelte e agevoli.

Ed a proposito di pulizie: grazie alla sua forza di aspirazione da 3200 Pa, Lefant M123s si dimostra più che in grado di rimuovere anche la più piccola particella di polvere o pulviscolo, risultando, in tal senso, una scelta davvero ideale in questo periodo, in cui le polveri e soprattutto i pollini, contaminano l’aria con allergeni che possono causare problemi di salute a soggetti sensibili agli allergeni stagionali.

Dulcis in fundo, parliamo di un aspirapolvere robot che dispone della bellezza di 13 sensori, così che esso possa orientarsi in modo efficiente in casa, individuando gli ostacoli, evitando le cadute, ed operando sempre su quello che è il percorso migliore per rendere le pulizie più rapide ed efficaci.

Insomma, parliamo di un vero e proprio affare e, per questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata allo sconto, così che possiate approfittare di questa offerta prima che la promo o le disponibilità giungano al termine.

