La festa della mamma è alle porte, e se state cercando un regalo utile che le renda la vita più semplice, vi proponiamo questo X-Plorer Serie 75 S+, un bellissimo aspirapolvere robot Rowenta di colore nero. Lo trovate su Amazon in offerta a soli 499,99€ anziché 749,99€, con un risparmio di ben 250€, corrispondente al 33%. Se lo preferite bianco, è anch’esso in sconto allo stesso prezzo di soli 499,99€.

Questo aspirapolvere robot fa davvero tutto da solo: basta usare i comandi vocali, compatibili con Alexa, Google Home e smartphone; in questo modo, avrete il pieno controllo delle operazioni di pulizia anche quando non sarete in casa. Inoltre, lava e aspira contemporaneamente e si svuota automaticamente nella sua stazione, inclusa nella confezione.

La sua tecnologia laser Smart Exploration 8.0 gli permette di scansionare ogni stanza, rilevare gli ostacoli e creare una mappa accurata, personalizzabile e interattiva della casa. Grazie ai suoi sistemi di scansione ultraprecisi, è anche in grado di identificare la tipologia di superficie per adattare automaticamente la potenza di aspirazione.

La pulizia dei pavimenti è completata dal Sistema Aquaforce, con 4 livelli diversi di erogazione dell’acqua personalizzabili tramite app. Tutto questo è supportato dalla Tecnologia Silence, che permette di pulire senza disturbare.

Da menzionare certamente anche la grande autonomia di questo incredibile X-Plorer Serie 75 S+: la sua batteria a lunga durata garantisce 120 minuti di pulizia, permettendo di detergere fino a 120 metri quadrati con una sola carica. Anche la sua stazione di svuotamento non sarà mai un problema: si svuota automaticamente in soli 20 secondi alla fine di ogni sessione, così può svolgere la pulizia dei pavimenti fino a 60 giorni senza manutenzione.

Se state cercando un nuovo aspirapolvere robot per voi stessi o come regalo smart per la festa della mamma, non potete perdere l’occasione di acquistare questo X-Plorer Serie 75 S+ nero a soli 499,99€ anziché 749,99€, con un risparmio del 33%, cioè 250€. Lo trovate anche bianco, sempre in offerta a soli 499,99€. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete fare vostro questo incredibile aspirapolvere robot Rowenta e lasciare tutti i vostri amici a bocca aperta.

