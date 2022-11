Se state cercando un aspirapolvere robot ideale per semplificare la vostra routine quotidiana, magari a un prezzo abbordabile o, meglio, da Black Friday, vi consigliamo di dare uno sguardo al Robot Vacuum-Mop 2S, disponibile su Amazon con un ribasso da capogiro! Per il momento, e solo fine a esaurimento scorte, potrete acquistarlo al costo di appena 89,90€ invece di 299,099€.

Il modello in questione è pensato per pulire ogni superficie, girando per casa stanza per stanza e permettendovi di gestirlo rapidamente anche tramite app. Trattandosi di un articolo tanto interessante, tra i best seller dello store e disponibile a un costo molto scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che gode ancora della promozione!

Il robot aspirapolvere in questione è tra i più affidabili del momento, caratterizzato da con un rapporto qualità/prezzo davvero imperdibile. In primis è progettato per offrire una pulizia completa in ogni angolo della casa e, in più, vanta un’ottima tecnologia di navigazione laser che vi assicura un rilevamento efficiente degli ostacoli e dello spazio circostante.

Potrete impostare ben 3 modalità tramite app da cui, inoltre, avrete anche la possibilità di pianificare i diversi percorsi di pulizia. L’articolo ha una potenza di aspirazione fino a 2.200 Pa, ed è capace di aspirare anche il più piccolo pulviscolo depositatosi sui pavimenti. Non meno importante, parliamo di un prodotto efficiente anche dal punto di vista del lavaggio! Infatti, dispone di un pratico accessorio da attaccare sulla pancia del robot che, riempito con acqua, gli permette di effettuare anche rapido lavaggio delle superfici!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

