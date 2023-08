Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere senza fili con cui rimettere a nuovo la vostra casa, che sia prima o dopo le vacanze estive, o magari per quelle che sono le pulizie domestiche di tutti i giorni, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa offerta Amazon, giacché è relativa ad un aspirapolvere senza fili che non solo è di qualità eccezionale, ma che gode oggi di uno sconto addirittura del 59%!

Stiamo parlando dello splendido e potente Samsung Jet 90 Multi, un prodotto performante e affidabile che, rispetto agli originali 849,00€, è oggi scontato a soli 349,00€, che considerate le performance del prodotto sono davvero pochi, specie a confronto con la concorrenza di fascia alta.

Samsung Jet 90 Multi, infatti, è un vero e proprio concentrato di potenza e versatilità, grazie anzitutto al suo eccezionale motore da 200W, capace di sprigionare un’ottima forza d’aspirazione con cui poter rimuovere facilmente anche la più piccola particella di pulviscolo.

Il fiore all’occhiello è tuttavia la particolare spazzola della Jet 90 Multi, chiamata “Soft Action”, e progettata per una pulizia delicata su qualsiasi superficie, dal classico pavimento in cotto al parquet, passando per superfici plastiche, come quelle presenti in uffici e palestre.

Parliamo, inoltre, di un’aspirapolvere che gode anche di un’ottima autonomia, grazie ad una batteria ricaricabile da ben 3.000 mAh, capace di garantire una pulizia continuativa fino ad un massimo di 60 minuti, che sono circa il doppio rispetto a quella che è la media dei prodotti sul mercato, rendendo questo specifico elettrodomestico l’ideale per chi, ad esempio, ha abitazioni molto grandi.

Ergonomica, facilissima da utilizzare e da riporre, la Jet 90 Multi è dotata di un sistema di filtraggio HEPA a 5 strati, che trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi allergeni e particelle fino a 0,3~10 µm. Inoltre il suo sistema “Jet Cyclone” e il micro-filtro lavorano in sinergia per garantire un’ottima efficienza nell’aspirazione e un’aria più salubre riemessa nell’ambiente domestico, impedendo che eventuale polveri sottili aspirate siano poi riemesse subito in circolo nell’ambiente domestico.

Dulcis in fundo, questo ottimo elettrodomestico gode anche di un ottimo display digitale integrato, che vi permetterà di avere sempre sotto controllo il livello di carica della batteria e il tipo di spazzola in uso, permettendo anche di monitorare l’andamento della pulizia, ed avvisando l’utente qualora dovessero verificarsi ostruzioni nella spazzola o intasamenti durante il ciclo di pulizia.

In conclusione, l’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 90 Multi è certamente una scelta ideale per le proprie pulizie domestiche e, visto l’ottimo sconto proposto, non ci resta che rimandarvi direttamente all’acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate approfittare dello straordinario sconto proposto dal portale.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!