Gli aspirapolvere senza fili sono senza dubbio tra gli elettrodomestici più utili in assoluto, dato che consentono di pulire tutte le superfici di casa risparmiando tempo e fatica, raggiungendo anche gli angoli più stretti. Se siete alla ricerca di un nuovo modello da acquistare in occasione delle pulizie di primavera non possiamo che consigliarvi il fantastico Philips SpeedPro, oggi in sconto su Amazon a soli 244,9€ anziché 349,99€!

Non solo risparmierete oltre 100,00€ sull’aspirapolvere senza fili, ma al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento a rate con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile. Si tratta di un’offerta davvero imperdibile, tanto che le scorte stanno andando a ruba molto velocemente, ma non preoccupatevi: anche nel caso esauriscano ne arriveranno ben presto ulteriori, quindi in pochi giorni riceverete comunque il vostro ordine.

Il Philips SpeedPro è un aspirapolvere senza fili potente e veloce, che riuscirà ad aspirare polvere o sporco anche nei punti più difficili da raggiungere. Il motore PowerBlade raggiunge infatti un’elevata velocità dell’aria, ottenendo così una forte forza di aspirazione e intrappolando fino al 98% dei residui presenti sul pavimento.

La luce LED integrata nella spazzola vi permetterà di individuare e catturare facilmente polvere, lanuggine, capelli e briciole anche nelle zone più buie, mentre vi basterà staccare il tubo per aspirare con praticità anche superfici come tappeti, divani e sedie. Inoltre, una volta concluse le pulizie non dovrete nemmeno perdere tempo a pulire l’aspirapolvere, dato che il contenitore rimovibile si svuota facilmente e igienicamente.

Infine, il Philips SpeedPro presenta una batteria ad alta prestazioni che vi garantirà fino a 40 minuti di autonomia in modalità normale e 15 minuti in modalità turbo. Una volta scarico sarà poi sufficiente collegarlo a una presa di corrente, ritrovandolo poi pronto all’uso dopo poche ore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

