State pensando di acquistare un nuovo sistema home cinema per regalarvi il piacere di immagini ultrarealistiche e un suono superpotente? In questo caso, vi consigliamo caldamente di prendere in considerazione l’ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone questo incredibile bundle che include una smart TV e una soundbar Philips scontate del 24%.

Grazie a questa promozione potrete infatti portate a casa il bundle a soli 499,00€ anziché 658,14€, risparmiando così quasi 200€ rispetto agli articoli acquistati separatamente. Teniamo però a precisare che l’offerta sarà disponibile solo per altri 5 giorni, o comunque fino a esaurimento scorte. Per questo, vi esortiamo a fare il vostro acquisto quanto prima.

Iniziamo subito col parlare della smart TV 4K Philips PUS8007, che vi regalerà neri profondi, colori vibranti, contrasto vivido e angoli di visione migliorati, per un realismo mozzafiato grazie a Dolby Vision: dite pure addio alle scene troppo scure e poco dettagliate! Inoltre, è perfetta anche per i gamer: grazie alla sua bassa latenza godrete di un’esperienza di gioco super reattiva e ultra fluida.

Infine, il sistema operativo Android vi permetterà di accedere a un’ampia gamma di servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon, Disney+, YouTube e il Google Play Store. Tutto questo sarà sempre a portata di telecomando, ma potrete usare anche il controllo vocale di Alexa e dell’Assistente Google.

Il bundle è completato dall’ottima soundbar wireless Bluetooth TAB8505. Con una potenza massima di 240 W vi regalerà un suono avvolgente: grazie ai 2.1 canali, la musica e gli effetti sonori prenderanno vita con una intensità straordinaria. E non finisce qui: con questa soundbar dotata di subwoofer wireless potrete godervi l’audio 3D di Dolby Atmos, che vi trasporterà in un mondo sonoro immersivo e mozzafiato.

Anche in questo caso, potrete controllare facilmente la soundbar sia con il telecomando che con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa. Infine, grazie al suo design potete posizionarla in modo flessibile, sia sulla parete utilizzando le staffe di montaggio incluse, sia collocandola discretamente accanto o sotto il vostro televisore, per un tocco di stile che si adatta alle vostre esigenze.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

