Il Prime Day 2023 è l’occasione perfetta per rinnovare tutto ciò che serve a prezzi convenienti, con occasioni strepitose anche per coloro che vogliono organizzare meglio la propria scrivania. A tal riguardo, vi è un’offerta su di un dispositivo che proprio non dovreste lasciarvi sfuggire, poiché non si tratta soltanto di un’ottima soluzione per ricaricare più dispositivi insieme, ma anche perché è la prima volta ad essere scontato.

Parliamo del Baseus GaN III, un caricatore che funge da 5 in 1, proposto in queste ore a soli 67,99€. Con questo dispositivo potrete ricaricare rapidamente smartphone, tablet e anche notebook, grazie a due prese AC, due USB-C e una USB-A. Essendo un’offerta Prime, per acquistarlo a questo prezzo vantaggioso bisogna essere iscritti ad Amazon Prime, e visto che oggi sarà l’ultimo giorno di questo evento vi consigliamo caldamente di approfittarne.

La potenza totale di questo caricatore è di 65W, che verranno erogati chiaramente qualora si colleghi un singolo dispositivo. Utilizzando invece più cavi contemporaneamente, la potenza verrà spalmata in base alla porta USB che si andrà a utilizzare.

Tra le peculiarità di questo modello va citato il cavo USB-C retrattile da 80 cm, che fa sì che l’organizzazione sulla scrivania sia ottimale, merito anche della forma e dimensioni del caricatore. A prescindere da quanti dispositivi ricaricherete nello stesso momento, la protezione da sovratensione sarà sempre alta. Insomma, sarà come avere diversi caricatori rapidi indipendenti, occupando però molto meno spazio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

