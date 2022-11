Siamo giunti quasi al termine del Black Friday, che quest’anno si è protratto per una settimana, con sconti su migliaia di prodotti e store differenti fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le migliori promozioni sin dalle prime ore di venerdì 18 novembre, data che ha segnato l’inizio delle offerte folli; ora però ci concentreremo su un articolo in particolare, ovvero un frigorifero top di gamma che è attualmente in forte ribasso sul sito di Mediaworld.

Il frigo combinato Samsung RB38A7B6BS9/EF è infatti disponibile a soli 999,00€ invece di 2.099,00€; si tratta di uno sconto del 52%, che vi farà risparmiare oltre 1.000,00€! Considerando la qualità straordinaria di questo elettrodomestico, che ha una classificazione energetica ottima di tipo B, è un’offerta davvero da non perdere!

Potrete adattare il frigorifero RB38A7B6BS9/EF di Samsung in base alle vostre esigenze grazie alla sua alta capacità di personalizzazione: potrete decidere se utilizzarlo come modulo unico, sfruttando la capacità di 273 litri, o combinare più moduli, ottenendo così il doppio della capienza; inoltre, potrete anche modificare l’interno del frigorifero, spostando i vari ripiani e creando la disposizione perfetta per voi.

Potrete dimenticarvi di gettare alimenti andati a male troppo velocemente, dato che la tecnologia Twin Cooling System ottimizzerà la temperatura e l’umidità all’interno del frigorifero e del freezer; in questo modo i vostri cibi rimarranno sempre freschi e dureranno fino a due volte più a lungo, preservando i loro sapori e aromi naturali ed evitando di sviluppare muffe.

Inoltre, non sprecherete nemmeno energia e tempo per sbrinare il frigo: la tecnologia Total No Frost eviterà la formazione di ghiaccio, mantenendo una temperatura costante nel freezer che non subirà alterazioni nemmeno se la porta viene aperta di frequente. Se però avete bisogno di raffreddare qualcosa molto velocemente, entrerà in vostro soccorso la modalità Power Freeze, la quale crea un rapido getto di aria fredda nel congelatore, raffreddando così i cibi al punto giusto o preparando del ghiaccio in men che non si dica.

Insomma, il frigorifero RB38A7B6BS9/EF di Samsung è un prodotto di qualità elevatissima, che cambierà completamente la vostra cucina, semplificandovi la vita e facendovi risparmiare tempo ed energia. Non possiamo dunque che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta e invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, e le scorte potrebbero esaurire ancora prima.

