Non manca poi molto al prossimo Amazon Prime Day 2023 che, come saprete, ci offrirà un mucchio di occasioni d’acquisto a prezzo scontati per le giornate dell’11 e del 12 luglio. Al netto di questo, nell’attesa, va comunque detto che sul portale è possibile rintracciare tante ottime offerte, anche su prodotti non così comuni.

Un esempio, in tal senso, è lo splendido frullatore “Xiaomi Smart Blender”, sviluppato proprio dal colosso cinese, e caratterizzato per essere uno dei pochissimi dispositivi di questo genere a godere di funzioni smart, seppur minime, ma comunque interessanti!

Il prezzo originale? 84,99€, che di per sé non sono poi molti, ma che grazie ad Amazon scendono oggi del 12%, rendendo questo sfizioso e funzionale elettrodomestico un piccolo affare, con i suoi soli 74,99€ necessari per l’acquisto. Un prezzo davvero niente male, specie considerando che, talvolta, questo stesso dispositivo è rintracciabile anche a prezzi superiori i 100 euro, proprio per quelle che sono le sue particolari caratteristiche, oltre che il suo ottimo design.

Dotato di otto affilate lame in acciaio inossidabile di alta qualità, lo Xiaomi Smart Blender è un frullatore in grado di affrontare qualsiasi sfida, almeno nei termini dei suoi compiti, visto che il suo sistema di rotazione, potente e performante, unito all’ottima qualità delle sue lame, lo rende in grado di tritare anche gli ingredienti più duri con estrema facilità, ottenendo ottimi risultati anche in pochissimo tempo.

Parliamo, inoltre, di un elettrodomestico con nove velocità variabili, capace di garantire una miscelazione su misura dei propri ingredienti il che, ad esempio, può tornare comodo in estate, stagione ideale per smoothies e frullati di frutta, anche a base di latte, yogurt o gelato. Xiaomi Smart Blender, in tal senso, è perfetto per mescolare e rendere liquidi ingredienti come avocado o banane, ma anche per tritare alimenti medio duri come arachidi, qualora vogliate preparare burro di arachidi fatto in casa, o per creare miscele frullate a base di ghiaccio.

Dulcis in fundo, come detto in apertura, parliamo di un elettrodomestico dal cuore smart, il che si traduce in un frullatore con controllo remoto intelligente tramite l’app Xiaomi Home che, ad esempio, vi consentirà di programmare o azionare la miscelazione da remoto, oltre che di consultare tantissime ricette utili tramite un prativo e gratuito ricettario online e in cloud.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro postarle in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

