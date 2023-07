State cercando una soluzione ideale per ricaricare e organizzare i vostri dispositivi in modo efficiente? In tal caso vi consigliamo il caricatore PowerCombo, che in questi giorni sta davvero spopolando su TikTok nella categoria degli Amazon Finds utili per lo smart working grazie alla sua moltitudine di funzionalità utili!

Questa stazione di ricarica combina una ciabatta elettrica con 5 porte, di cui 3 USB, due prese AC e un cavo di ricarica rapida di tipo C da 65 W, offrendovi la migliore opzione per risparmiare e mantenere la vostra scrivania ordinata. Il tutto, infatti, potrà essere vostro a soli 63,99€ grazie a un buono del 20% offerto da Amazon, che ridurrà il prezzo di ben 16,00€; applicarlo è semplicissimo, dato che dovrete solo spuntare la casella “applica coupon” prima di inserire il prodotto nel carrello.

Il caricabatterie PowerCombo è dotato di un cavo retrattile type-C integrato, perfetto per caricare laptop, smartphone e qualsiasi altro dispositivo abbiate. Insomma, potrete dire addio alle scrivanie piene di ingombranti cavi e caricabatterie, sfruttando un unico e comodo gadget per tutto.

La ricarica rapida da 65 W è un altro punto forte di questo gadget: per esempio, potrete caricare un MacBook Pro 16 dallo 0% al 45% in soli 30 minuti. Risparmierete, dunque, tantissimo tempo ed energia elettrica, ritrovando i vostri dispositivi pronti all’uso in men che non si dica.

Inoltre, il caricatore è progettato per offrirvi la massima sicurezza, grazie a un sistema di protezione da sovratensione e illuminazione, Smart Touch Power Control, 9+ funzioni di sicurezza e interruttore dell’aria. Avrete, quindi, la certezza che i vostri dispositivi e la vostra casa saranno protetti da qualsiasi tipo di incidente, il tutto garantendovi anche la massima organizzazione dei cavi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

NB: Vi ricordiamo di applicare il coupon del 20% prima di inserire il prodotto nel carello.

