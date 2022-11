Dopo una settimana di Black Friday, le offerte continuano anche in questo lunedì 28 novembre grazie al Cyber Monday, un’altra giornata di sconti dedicata in particolar modo all’elettronica. Amazon è ovviamente in prima linea, con migliaia di prodotti a prezzi ribassati, e se siete alla ricerca di un nuovo microonde, oggi è il momento perfetto per aggiungerne uno al carrello.

Il microonde Candy COOK-in-APP è infatti attualmente disponibile a soli 79,99€ invece di 119,00€; si tratta di uno sconto del 33%, che vi farà risparmiare ben 40,00€! Considerando la qualità eccellente del prodotto, che ha una media di 4 stelle e mezzo su oltre 16.000 recensioni ed è scelto da Amazon, è un’occasione davvero imperdibile!

Candy è uno dei brand italiani più conosciuti e affidabili nel settore degli elettrodomestici, producendo prodotti di altissima qualità da oltre 70 anni. Il microonde COOK-in-APP non è infatti un’eccezione: diventerà il vostro alleato migliore in cucina, permettendovi di preparare ricette deliziose grazie alle oltre 40 opzioni disponibili, ottenendo sempre risultati ottimali e sorprendendo familiari e amici. Potrete infatti scaldare, cuocere e gratinare pietanze di ogni tipo, approfittando della combinazione di forno a microonde e grill per ridurre i tempi di cottura.

Se avete poco tempo a disposizione, il microonde COOK-in-APP vi verrà incontro con due funzioni eccezionali: il programma defrost, perfetto per scongelare cibi in tempi rapidissimi, e il programma start express, che vi permetterà di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi, riscaldando così il vostro piatto in men che non si dica.

Infine, il microonde è anche smart: nell’applicazione dedicata potrete ottenere consigli e suggerimenti su come sfruttare al meglio il potenziale del COOK-in-APP, oltre a ricevere centinaia di ricette; se un giorno siete a corto di idee, vi basterà quindi aprire l’app per trovare qualcosa che fa al caso vostro. Cucinare non sarà mai stato così semplice e veloce, e potrete risparmiare moltissimo tempo affidando tutto al microonde, dedicandovi nel mentre in altre attività.

Ciò detto, non ci resta che consigliarvi l’acquisto del fantastico microonde COOK-in-APP di Candy, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che gli sconti del Black Friday termineranno a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo a considerare la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della consegna non solo rapida, ma anche gratuita di tutti gli ordini; dato che il servizio è completamente gratis per i primi 30 giorni dall’attivazione, questi giorni di promozioni sono il momento perfetto per provarlo!

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!