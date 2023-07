State cerando un nuovo proiettore portatile per guardare i vostri film e programmi preferiti su un grande schermo anche durante le vacanze? Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Amazon sul PVO YG300Pro, che oggi trovate in sconto del 41%.

In attesa del Prime Day 2023, Amazon ha comunque tantissimi prodotti in offerta, come in questo caso. Infatti, pagherete questo proiettore solo 59,49€ anziché 99,99€, quasi 40,00€ in meno. Si tratta davvero di un’ottima promozione dato il rapporto qualità-prezzo, per cui vi consigliamo di coglierla al volo, prima che si esaurisca.

Il PVO YG300Pro è incredibilmente compatto e leggero, così potrete portarlo sempre con voi, anche durante le escursioni e perfino in campeggio! Così potrete trasformare qualsiasi superficie in uno schermo da 25 a 170 pollici, creando un’atmosfera cinematografica immersiva e coinvolgente adattandosi alle vostre esigenze. La risoluzione full HD 1080P fa sì che l’immagine proiettata risulti sempre chiara e nitida, grazie all’aumento della luminosità e della saturazione del colore.

Controllarlo sarà davvero facile e comodo, grazie ai tasti posti direttamente sul proiettore e al telecomando incluso. In questo modo potrete accenderlo, spegnerlo, impostare la sorgente, mettere in pausa i video, alzare e abbassare il volume e mutare del tutto l’audio.

Usando le porte HDMI, USB e audio si collega facilmente a laptop, fotocamere digitali e altri dispositivi compatibili per riprodurre video, foto, videogiochi e tanto altro. Per quanto poi riguarda l’alimentazione, è possibile utilizzare un adattatore, ma anche semplicemente il caricatore del vostro smartphone tramite l’interfaccia micro-USB. Così potrete godervi i vostri film programmi e giochi preferiti sempre e ovunque, senza preoccuparvi della batteria che si esaurisce.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!