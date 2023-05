Come saprete, è ormai una prassi che certi prodotti, magari provenienti da brand emergenti, o comunque normalmente non così interessanti, finiscano sotto l’attenzione del grazie pubblico grazie a piattaforme come TikTok su cui, grazie all’esplosiva popolarità del trend degli “Amazon Finds“, è ormai possibile scoprire tanti articoli utili e interessanti, spesso destinati a diventare dei veri e propri best seller e tra questi, indubbiamente, c’è anche il prodotto di oggi.

Di che stiamo parlando? Sostanzialmente di un piccolissimo speaker Bluetooth che, a causa della sua particolare modalità di amplificazione del suono, è in grado di sprigionare un suono molto più forte di quanto non lascerebbero immaginare le sue dimensioni!

Il prodotto in questione è lo speaker Duramobi, reso celebre proprio da TikTok, e diventato un vero e proprio must have per moltissimi utenti della piattaforma, tanto che ormai è possibile trovarlo in vendita su moltissimi store, oltre ad essere consigliatissimo da tanti profili, anche al netto del suo prezzo di circa 33 euro.

Ma di che si tratta? Sostanzialmente di un piccolo altoparlante a conduzione ossea, che di per sé non emette un gran suono, ma che si amplifica “magicamente” in base alla superficie su cui è poggiato, con risultati davvero sorprendenti! tant’è che, la viralità del prodotto, nasce proprio dai video in cui i diversi utenti si divertono a poggiare questo speakerino sulle superfici più disparate per mostrarne gli effetti.

Dotato di una superficie adesiva che permette di attaccarlo un po’ ovunque (ma occhio, non è una ventosa!), questo piccolo speaker dispone di una connessione Bluetooth 5.0, e può raggiungere una potenza massima di 115 decibel che, considerate le sue dimensioni esigue, non sono affatto pochi!

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero sfizioso, amatissimo su TikTok e, per questo, vi invitiamo a visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, effettuando il vostro acquisto prima che vada esaurito, come spesso accade.

