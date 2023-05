State cercando dei prodotti perfetti per rendere la vostra casa ancora più smart e semplificare le vostre giornate? Il bundle Ring Intercom più Amazon Echo Dot di 5a generazione è la proposta perfetta per voi e, solo per poco, potrete portarlo a casa con uno sconto del 53%!

Al momento, infatti, avrete la possibilità di acquistarlo ad appena 89,99€ invece di 194,99€. La proposta ideale per gestire tutti i vostri elettrodomestici smart con semplici comandi vocali e aprire la portone ovunque vi trovate!

Entriamo nel dettaglio delle caratteristiche di questi prodotti, partendo proprio dal Ring Intercom. Il prodotto in questione migliora il vostro citofono, permettendovi di comunicare direttamente con i visitatori e aprire la porta d’ingresso dell’edificio dall’app Ring sul vostro smartphone.

Inoltre, vi permette di ricevere notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e, grazie alla funzione Comunicazione bidirezionale, potrete parlare con chi è arrivato tramite lo smartphone o il tablet. Non meno importante, potrete far entrare amici e parenti in casa a orari prestabiliti, inviandogli una chiave ospite con la funzione di verifica automatica.

L’Echo Dot di 5a gen invece, è un validissimo speaker in grado di assicurarvi il migliore audio di sempre, con voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza rispetto ai modelli precedenti. Ovviamente Alexa è sempre pronta ad aiutarti! Potrete chiedere ad Alexa le previsioni del tempo e impostare dei timer con la voce e ascoltare le barzellette più divertenti.

Ovviamente potrete controllare facilmente i dispositivi per smart home compatibili con la vostra voce, accendendo la smart TV, il condizionatore e molti altri elettrodomestici senza muovere nemmeno un dito!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!