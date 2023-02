Ora più che mai è importante prestare attenzione ai nostri consumi: i continui aumenti dei costi del gas e il conseguente caro bollette hanno afflitto tutti gli italiani e molti si sono visti costretti a tenere il riscaldamento acceso per sole poche ore al giorno col fine di risparmiare il più possibile. Ebbene, esiste una soluzione che vi consentirà non solo di non patire più il freddo, ma anche di spendere pochissimo, ovvero l’acquisto di un termoventilatore. La buona notizia? Un modello ottimo è in sconto a soli 15,99€ su Amazon!

Il termoventilatore Midea NF20-20AWE è infatti scontato del 36% rispetto al suo prezzo di listino di 24,98€ e vi consentirà sia di riscaldare la casa d’inverno che di raffreddarla d’estate, il tutto consumando pochissimo e occupando uno spazio esiguo. Insomma, con meno di 20,00€ vi porterete a casa un dispositivo che vi permetterà di risparmiare tutto l’anno e tornerà utile a tutti i membri della famiglia.

Comodo e semplicissimo da usare, il termoventilatore è perfetto per essere spostato in tutte le stanze della casa o dell’ufficio. Può infatti tornare utile in tantissime situazioni: mettendolo sul pavimento o sotto il tavolo potrete scaldarvi i piedi, mentre tenendolo vicino a sé nel divano o nel letto riscalderà meglio di una coperta.

Grazie alle sue dimensioni contenute riuscirete a portarlo con voi anche in viaggio, utilizzandolo durante le gite all’aperto o i pic-nic. Nelle giornate più calde potrete invece utilizzarlo come ventilatore, posizionandolo sulla scrivania o su una mensola per rinfrescare l’ambiente.

Midea ha ideato il termoventilatore per essere anche estremamente sicuro oltre che potente: si spegnerà automaticamente in caso di ribaltamento accidentale e una volta raggiunta la temperatura massima di 65°. Inoltre, le due manopole vi consentiranno di gestire facilmente il termostato, così da trovare le impostazioni perfette per ogni occasione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

