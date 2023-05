Se siete alla ricerca di uno speaker portatile da utilizzare per le prossime avventure in spiaggia o comunque all’aperto, ma che soprattutto unisca un design accattivante, un suono potente e un prezzo irresistibile, allora le vostre ricerche possono terminare qui. Comet, infatti, propone una cassa Bluetooth dal valore di 59,99€ a soli 39,99€ per un tempo limitato.

Stiamo parlando della Sony SRS-XB13, tra le migliori casse Bluetooth portatili, che offre un audio di alta qualità in un formato compatto e resistente all’acqua, polvere e raggi UV. La protezione IP67 aiuta molto in tal senso, rendendola perfetta per luoghi in cui solitamente non si portano con sé dispositivi delicati. Se la colorazione verde non vi piace, Comet offre a prezzo scontato anche la versione blu, che magari si adatta meglio al vostro stile personale.

Posizionabile praticamente ovunque, da una semplice superficie fino alle aste di un ombrellone, Sony SRS-XB13 vi farà ascoltare sempre musica di buona qualità, musica che verrà riprodotta tramite la tecnologia Bluetooth. Diversi sono i codec audio supportati, tra cui segnaliamo SBC e AAC, ampiamente utilizzati per la riproduzione wireless.

Sony SRS-XB13 sarà anche una cassa Bluetooth compatta, ma uno dei suoi lati è progettato in modo che ci sia spazio per un driver capace di gestire bene anche i volumi più elevati, che si tradurranno in un ascolto di qualità anche se non si rimarrà nelle immediate vicinanze del dispositivo. Non è tutto, poiché questo modello vi stupirà anche lato funzionalità, dove spicca la modalità Extra Bass e la possibilità di collegare una seconda cassa Bluetooth.

Extra Bass è consigliato per chi vuole dare una spinta alle frequenze basse, mantenendo sempre una corretta gestione dell’equalizzatore, mentre con un eventuale seconda Sony SRS-XB13 potrete raddoppiare la potenza, oltre a creare un effetto stereo. Infine, con le 16 ore di autonomia, potrete stare tranquilli che la riproduzione non si fermerà nel pieno del divertimento, anche perché potrete visualizzare la percentuale di batteria residua direttamente dallo smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Comet dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, visto che lo sconto non durerà per tantissimi giorni.

