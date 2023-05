Sognate di avere un cinema sempre a portata di mano, riproducendo i contenuti che desiderate in qualsiasi luogo e senza dover collegare degli speaker? Ebbene, tutto ciò sarà possibile grazie al proiettore AKIYO, oggi scontato a soli 57,00€ su Amazon!

Il fantastico mini proiettore portatile, infatti, è protagonista di un doppio sconto: oltre al ribasso del 24%, Amazon ha messo a disposizione un ulteriore coupon di 10,00€ che potrete applicare prima di aggiungere l’articolo al carrello. Così facendo risparmierete oltre 30,00€ rispetto al prezzo di listino di 89,99€; un’offerta niente male, no?

Il punto di forza del mini proiettore AKIYO è la sua portabilità: il dispositivo è grande appena quanto due lattina di Coca Cola, mentre pesa soli 420 grammi. Riuscirete, quindi, a infilarlo comodamente in uno zaino per portarlo con voi ovunque andiate, trasformando qualsiasi ambiente in una sala cinematografica.

Il mini proiettore ha una risoluzione nativa di 1280 x 720p e supporta il Full HD, mentre il sistema di altoparlanti doppio integrato vi permetterà di ascoltare i contenuti che state riproducendo senza bisogno di collegare degli speaker esterni. Vi basterà collocarlo da 1 a 4.5 metri di distanza dalla superficie su cui volete proiettare, regolando la grandezza dello schermo e collegando il dispositivo da cui volete trasmettere i filmati.

Grazie alle svariate sorgenti di ingresso potrete collegare praticamente qualsiasi dispositivo: PC, laptop, Fire Stick, Chromecast, smartphone e persino console come PS5. Insomma, non vi resterà che scegliere cosa guardare e mettervi comodi per godere di uno schermo ampio e nitido.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al mini proiettore AKIYO. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

