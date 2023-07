State pensando di acquistare un proiettore portatile per godervi un’esperienza cinematografica a casa, ma anche durante le vacanze? Allora non possiamo che segnalarvi questa interessantissima offerta di Amazon, che oggi vi propone il Toptro TR25 in doppio sconto.

La promozione fa precipitare il prezzo da 179,88€ ad appena 125,40€, grazie allo sconto del 21% a cui si aggiunge anche il buono di 17€. Per usufruirne, vi basterà cliccare sulla casella accanto alla dicitura “Applica coupon 17€” prima di effettuare il pagamento. Anche prima del Prime Day 2023, Amazon ha sempre delle ottime promozioni!

Il TR25 è il primo mini proiettore portatile sul mercato con messa a fuoco elettrica. Ciò significa che non avrete bisogno di perdere tempo con noiose regolazioni manuali, perché basterà un semplice clic su un pulsante per godere di immagini nitide e di altissima qualità. Infatti, i suoi 8000 lumen vi offriranno una spettacolare visione in Full HD 1080p.

Grazie alla lente in vetro con tecnologia di concentrazione della luce importata potrete ammirare immagini luminose, vivide e dai colori incredibilmente intensi. E per mantenere l’immagine sempre perfettamente rettangolare, la funzione di correzione trapezoidale verticale vi permetterà di regolarla comodamente tramite il telecomando, mentre lo zoom vi consentirà di ridurre le dimensioni dell’immagine dal 100% al 75%, senza bisogno di spostare il proiettore per ottenere immagini più piccole.

Ma non finisce qui! Il TR25 è dotato di un chip WiFi 5G ad alta velocità, che vi permetterà di proiettare in modalità wireless video e immagini direttamente dal vostro smartphone, tablet o laptop. La massima qualità audio è garantita dai doppi altoparlanti surround stereo HiFi integrati, ma con il Bluetooth 5.2 potrete connettere al proiettore i vostri altoparlanti o cuffie, per un’esperienza audio ancora più coinvolgente e immersiva.

Sempre restando in tema di connettività, il TR25 dispone anche di porte audio USB/HDMI per collegarlo a tantissimi dispositivi, incluse le console di ultima generazione! In questo modo potrete godervi i vostri film, programmi e videogiochi preferiti su uno schermo decisamente più grande di una smart TV e a un prezzo molto più basso.

Tutte queste funzioni sono racchiuse in un formato incredibilmente compatto e leggero, dato che il TR25 pesa meno di 1kg. Semplice da usare e comodissimo da portare sempre con voi, questo proiettore portatile è perfetto in ogni occasione, sia a casa che in vacanza. Non perdete l’occasione di acquistarlo a un prezzo così basso!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.b: Ricordate di cliccare su Applica coupon 17€ prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!