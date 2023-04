Con l’arrivo della primavera, si dà ufficialmente il via anche alla tanto temuta stagione dei pollini, che non pochi grattacapi può causare a chi soffre di allergie, o di problemi respiratori. In tal senso, può tornare utile l’acquisto di un purificatore d’aria, che ripulisca e ricicli l’aria presente tra le mura domestiche, filtrandola da pollini e particolati che possono causare problemi alle persone più fragili.

Se, dunque, siete alla ricerca di un buon purificatore e, al contempo, vorreste tenere l’investimento basso senza rinunciare alla qualità, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo prodotto, visto che il prezzo d’acquisto è di appena 37,90€!

Il prodotto in questione è il TotalPure Connected 1000, un purificatore d’aria compatto e di piccole dimensioni, realizzato dall’azienda emergente spagnola Cecotec, e pensato per ripulire l’aria di piccoli ambienti, il che lo rende ideale, ad esempio, per una camera da letto o uno studio di lavoro.

Partendo da un prezzo d’origine, di per sé, già vantaggioso, ovvero 79,90€, il Cecotec TotalPure Connected 1000 è oggi venduto a meno della metà del suo prezzo, costituendo indubbiamente un ottimo affare per chi vuole tenere l’investimento molto basso, pur senza rinunciare alla qualità.

Al netto, infatti, di un nome non ancora noto ai più, i prodotti Cecotec si sono dimostrati, nel corso degli ultimi tempi, molto affidabili, tanto che li abbiamo spesso consigliati anche nei nostri articoli “best of”, e questo purificatore non fa eccezione!

In grado di filtrare e pulire 100 m3/h di aria, questo piccolo purificatore copre fino ad un massimo di 40 m3, facendola passare attraverso ben 3 processi di pulizia, grazie ad un pre-filtro, ad un filtro a carboni attivi, e ad un filtro e per il particolato ad alta efficienza, rimuovendo così polvere, pollini, ed altri agenti dannosi per la salute.

Inclusivo di uno ionizzatore, questo purificatore è in grado di trasformare l’aria inquinata in aria pulita grazie alla generazione di ioni negativi, e grazie ad i suoi sensori integrati, è in grado anche di comunicarvi utili informazioni relative alla qualità dell’aria via smartphone.

Insomma, parliamo di un purificatore che, al netto del suo prezzo attuale, offre davvero molte utili funzioni e feature, e grazie al quale potrete godere di un’ottima pulizia dell’aria, in casa o in un piccolo ufficio! Per questo, vi invitiamo quanto meno a dargli un’occhiata, consultando la pagina Amazon dedicata all’acquisto prima che vada esaurito.

