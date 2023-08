Se siete alla ricerca di un buon purificatore d’aria, che possa tornarvi utile in qualsiasi stagione (e specie in quelle in cui regnano gli allergeni), ma al contempo non volete spendere una fortuna, pur affidandovi ad un prodotto di ottima qualità, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questo ottimo prodotto su Amazon che, al netto delle sue performance, ed anche di alcune funzioni smart, è venduto dallo store ad appena 99,99€!

Stiamo parlando del purificatore d’aria Levoit Core 200S, un prodotto compatto, funzionale e controllabile tramite smartphone, divenuto popolare grazie all’attenzione di alcuni creator su TikTok, ed entrato di diritto nella cerchia dei cosiddetti “Amazon Finds“, ovvero quei prodotti che, grazie al loro rapporto qualità/prezzo, riescono a conquistarsi una grande popolarità sui social, ed ovviamente su Amazon.

Ma cosa ha reso il Levoit Core 200S così popolare? Anzitutto il suo particolare design, giacché parliamo di un elettrodomestico dalle forme arrotondate e compatte, contraddistinto da un’estetica davvero molto gradevole e che, in appena 2,99 kg di peso, riesce a concentrare un buon apparato tecnologico, garantendo una purificazione dell’aria eccezionale fino a 170 m³/h!

Il suo particolare design, inoltre, permette a questo ottimo purificatore di operare su di un raggio di 360°, complice la sua particolare tecnologia, chiamata “VortexAir”, che gli consente di purificare l’aria due volte all’ora in stanze fino a 35 m², risultando così una soluzione comoda per qualsiasi ambiente domestico.

Passando poi alla pulizia dell’aria vera e propria, il cuore del Levoit Core 200S è costituito da un filtro HEPA a tre stadi, in grado di intrappolare non solo peli visibili e particelle di grandi dimensioni, ma anche polline e muffe invisibili all’occhio umano, rimuovendo il 99,97% degli inquinanti atmosferici e degli allergeni. A ciò, si aggiunge poi un filtro al carbone attivo che aiuta a rimuovere dall’aria anche i cattivi odori, garantendo così un’aria fresca e pulita in ogni momento.

Dotato di funzionalità smart avanzate, il Levoit Core 200S si integra perfettamente con l’ecosistema di Amazon Alexa e relativi comandi vocali, permettendo vi di controllare il purificatore con facilità. Inoltre, come detto in precedenza, questo specifico modello gode anche di funzioni di controllo tramite la sua app, chiamata “Vesync”, che offre ulteriori opzioni di controllo, consentendo la pianificazione in base alla routine giornaliera e la visualizzazione delle statistiche di utilizzo.

In sintesi, parliamo di un prodotto che merita certamente la sua popolarità sui social e che, non a caso, si è guadagnato anche il titolo di “scelta Amazon”, conferito ai prodotti che, per la loro qualità, vengono selezionati dallo stesso store in termini di rapporto qualità/prezzo. Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!