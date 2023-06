State cercando da tempo un valido purificatore d’aria ma vorreste trovarne uno a un prezzo davvero conveniente? In tal caso, non vi serve di attendere il Prime Day! Il modello Ecovacs Airbot Z1, infatti, è scontato al migliori prezzo di sempre, ovvero del 23%.

Al momento, e solo per poco, avrete l’occasione di portarlo a casa ad appena 849,00€ invece di 1.099,00€. Una vera e propria occasione, tenendo presente che stiamo parlando senza alcun dubbio di uno dei top di gamma del settore!

Foto generiche

Immergitevi nella tecnologia avanzata per un’aria purificata al meglio, grazie al modello Ecovacs Airbot Z1. Questo eccezionale dispositivo, dotato di intelligenza artificiale, si muove agevolmente tra le stanze della vostra casa per purificare e sterilizzare l’ambiente grazie ai raggi UV garantendo l’eliminazione fino al 99,9% dei batteri. Inoltre, essendo provvisto delle tecnologia 3D AIVI e TrueMapping 2.0, il robot è in grado di evitare gli ostacoli e rilevare anche piccoli oggetti da 2 mm a una distanza di ben 10M.

Con il monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria, grazie al sensore VOC ad alta precisione, l’Airbot Z1 si occupa di ottimizzare il processo di purificazione dell’aria in base alle misurazioni in tempo reale di PM2,5, temperatura e umidità. Potrete facilmente visualizzare queste informazioni sullo schermo. In modalità “purificazione collegata”, se l’aria viene rilevata di scarsa qualità, il purificatore si sposterà autonomamente nell’area interessata

La telecamera Starlight HD integrata, inoltre, vi permetterà di sorvegliare e proteggere l’ambiente domestico in tempo reale, anche quando siete fuori. Questa funzione ha ottenuto la certificazione di sicurezza TÜV Reinland per garantire la vostra privacy. Ovviamente, trattandosi di un articolo smart, avrete la possibilità di comandarlo rapidamente tramite l’apposita applicazione. In questo modo sarà facile personalizzare il percorso e la modalità del purificatore in un batter d’occhio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

