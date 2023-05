Se state cercando un purificatore d’aria altamente performante e che vi dia la libertà di controllarlo anche a distanza da smartphone, non potete perdere questa straordinaria offerta che trovate su Mediaworld. Al momento, infatti, potete acquistare il purificatore d’aria Samsung AX60R5080WD/EU con uno sconto di ben 200€.

Al prezzo di soli 249,99€ anziché 449,99€, porterete nelle vostre case un elettrodomestico indispensabile per eliminare dall’aria batteri e allergeni. Grazie al suo sistema 3 Way Air Flow, infatti, è in grado di purificare rapidamente anche le stanze più ampie: l’aria passa dalla presa anteriore per essere distribuita nell’ambiente dalla sua doppia ventola.

Questo purificatore dispone di un sistema di filtri multistrato in grado di eliminare fino al 99,97% delle particelle più piccole da qualsiasi stanza, perché potrete spostarlo facilmente grazie alle sue rotelle invisibili. Il suo design compatto lo rende di facile collocazione, e anche sostituire i filtri è semplicissimo: basterà sganciare la presa anteriore, così non dovrete nemmeno staccarlo dalla parete.

Il sensore di PM laser è in grado di monitorare la qualità dell’aria in tempo reale, come si vede sul suo display numerico. Avrete poi il pieno controllo delle funzioni del purificatore anche a distanza, via smartphone, con l’app SmartThings, compatibile anche con i comandi vocali. In questo modo potrete spegnerlo o accenderlo, verificare la qualità dell’aria, gestire le varie funzioni e monitorare lo stato del filtro.

Potrete inoltre personalizzare il funzionamento del dispositivo scegliendo fra due modalità: Auto Mode e Sleep Mode. La prima rileva il livello di inquinamento e regola in automatico la potenza e la velocità della ventola, riducendo anche il consumo di energia. La seconda, invece, è più silenziosa e il display non si illumina.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi all’acquisto di questo utilissimo purificatore d’aria smart Samsung, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di completare i vostri acquisti al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!