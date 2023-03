Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che possa non solo aspirare i pavimenti, ma anche lavarli, così da risparmiarvi moltissimo tempo sulle pulizie domestiche? In tal caso non possiamo non consigliarvi il Deebot OZMO T8 Pure, un dispositivo 2 in 1 fantastico e dalla qualità elevatissima, oggi scontato del 46% su Amazon!

Il robot aspirapolvere è infatti disponibile a soli 299,00€, e considerando che il suo prezzo di listino è 549,00€, si tratta di un risparmio di ben 250,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Deebot OZMO T8 Pure non è un semplice robot aspirapolvere, bensì un dispositivo estremamente intelligente che rivoluzionerà completamente la vostra routine di pulizia della casa: eviterà anche gli ostacoli più piccoli e riconoscerà spazi molto stretti, gambe sottili di sedie e soglie di porte, evitando così collisioni o incastramenti. Inoltre, l’innovativa tecnologia TrueMapping rileverà fino a 10 metri di distanza con una precisione elevatissima grazie a un laser integrato, scansionando l’area circostante per garantire performance massime.

Il robot aspirapolvere scansionerà, mapperà e pianificherà infatti il percorso di pulizia più efficiente possibile, rilevando automaticamente superfici come tappeti per aumentare la potenza di aspirazione. Vi è poi il controllo preciso del flusso dell’acqua, che permette al Deboot OZMO T8 Pure di evitare di bagnare eccessivamente o troppo poco il panno, ottenendo risultati sempre perfetti.

Anche se avete una casa grande non dovrete preoccuparvi che il robot non riesca a terminare le pulizie, dato che grazie alla potente batteria da 5200 mAh funzionerà per 3 ore consecutive, aspirando e lavando facilmente aree fino a 300 mq; tornerà poi automaticamente alla base di ricarica, preparandosi per il prossimo utilizzo. Infine, essendo compatibile con gli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant potrete programmare comodamente la partenza del dispositivo con la voce o con lo smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

