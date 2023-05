Mantenere le superfici della vostra casa pulite e ben igienizzate, senza residui di sporco e polvere, non è un compito facile. Per questo, se state pensando di cambiare il vostro aspirapolvere tradizionale con un modello top di gamma e smart, vi consigliamo di non farvi scappare questo prodotto a marchio Bissel in sconto addirittura del 63%! Indubbiamente uno dei prezzi più bassi, mai visti sul web.

Al momento, il modello SpinWave 2 in 1 è disponibile ad appena 194,99€ invece di 524,99€. Questo sconto vi permette di portare a casa un dispositivo davvero imperdibile, pensato per assicurarvi una pulizia ottimale in ogni angolo di casa. In più, per rendere ancora più accessibile la vostra spesa, avrete la possibilità di rateizzare il pagamento fino a un totale di 24 mensilità, grazie alla linea di credito Amazon.

Il modello in questione è progettato con funzioni intelligenti come il riconoscimento automatico del tipo di pavimento, i sensori di rilevamento dei dislivelli e impostazioni di navigazione personalizzabili per assicurarvi il massimo comfort. Inoltre, è pensato per aspirare e lavare al meglio non solo i pavimenti ma anche i vostri tappeti!

Le spazzole rotanti raccolgono attivamente lo sporco e assicurano una pulizia efficace su qualsiasi tipologia di superficie, senza lasciare fastidiosi residui. Inoltre, potrete utilizzare differenti modalità e intensità di pulizia, in modo tale da trattare al meglio mattonelle, parquet, tessuti e molto altro ancora!

Da menzionare anche il sistema di pulizia a due serbatoi che vi consente di passare rapidamente dall’aspirazione alla pulizia del pavimento, in modo automatico. Il modello in questione, inoltre, è dotato del sistema di navigazione LIDAR all’avanguardia a 360 gradi e sensori con capacità di creazione di mappe, in modo tale da muoversi autonomamente in casa e senza intoppi.

Ovviamente, trattandosi di un modello smart in grado di assicurarvi il maggior comfort possibile, vi garantisce anche la possibilità di controllarlo tramite app per smartphone e tablet! In questo modo, potrete comandare il robot a distanza e pianificare le attività di pulizia oltre decidere il percorso da fargli attuare e le zone da evitare in casa vostra.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!