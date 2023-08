Vi è mai capitato di pensare “ci vorrebbe una luce qui” ma non poterla mettere per motivi di spazio o perché impossibilitati dal forare il muro o mobile in questione? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il set di luci tonde di marca Ezvalo, che in questi giorni sta spopolando su TikTok e ora è disponibile anche su Amazon!

Il set è anche protagonista di uno sconto: prima di aggiungere il prodotto al carrello potrete applicare il coupon da 10% semplicemente spuntando la casella apposita, spendendo così 63,00€ invece di 69,99€. Si tratta di un Amazon Finds perfetto per qualsiasi angolo della casa, come armadi, armadietti, mensole, uffici e cucine sotto il bancone, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Le luci sono incredibilmente semplici da installare, dato che non dovrete fare alcun buco e non avrete l’ingombro di cavi. Potrete scegliere tra due metodi: utilizzare il magnete per attaccarle a prodotti in ferro o utilizzare il disco di montaggio adesivo per installarle ovunque desideriate. La prima soluzione può anche essere facilmente rimossa e riposizionata quando necessario, offrendovi ancora più flessibilità e praticità.

Potrete poi accendere la luce semplicemente passando una mano vicino o sfruttando il telecomando incluso nella confezione, godendo poi di una luce naturale diurna a 5000K e 40 Lumen. Inoltre, avrete anche modo di regolare la luminosità da 10% a 100% tenendo la mano sotto alla luce.

Ma non è tutto: una delle caratteristiche più sorprendenti di queste luci è la loro ricaricabilità e il risparmio energetico che vi garantiranno. Grazie alla batteria al litio integrata da 2000 mAh potrete godere di una durata di ben 19 ore alla massima luminosità. Risparmierete così sia denaro che risorse ambientali, eliminando il bisogno di utilizzare batterie AAA sostituibili come nelle comuni luci adesive.

