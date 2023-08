Vi segnaliamo una gradevolissima offerta comparsa nelle ultime ore su Amazon, e che certamente farà la felicità di chi ha una certa passione per i dispositivi tech, ed ha una certa predisposizione per i prodotti del mondo IoT.

Su Amazon, infatti, è disponibile con uno sconto del 40% il piccolo ma sfizioso smart speaker creato da Xiaomi, e compatibile con l’ecosistema di Google Assistant, nel quale questo speaker può essere integrato non solo per l’ascolto della musica, ma anche come smart hub per il controllo vocale di altri dispositivi smart.

Un prodotto non molto noto, ma che grazie ad Amazon riguadagna certamente un po’ di attenzione, visto che lo store ne ha appena abbassato il prezzo dagli originali 49,99€, al più abbordabile prezzo di 29,99€, rendendo così questo dispositivo decisamente più interessante ed appetibile, specie per chi ha la curiosità di portare in casa un dispositivo intelligente sullo stile di quelli prodotti proprio da Amazon con la gamma Echo.

Caratterizzato da un design che si sviluppa in altezza, lo smart speaker di Xiaomi punta moltissimo del proprio appeal sulle caratteristiche acustiche, proponendosi come un dispositivo capace di “riempire” con la musica qualsiasi ambiente, grazie anzitutto al cono del suo altoparlante, progettato per diffondere il suono a 360° senza lederne la pulizia e la chiarezza. L’audio è bilanciato, nitido, privo di sbavature ed anzi è possibile affinarlo ulteriormente grazie all’accoppiamento di due speaker dello stesso modello, con la garanzia di una riproduzione sincronizzata.

Stravagante ma molto accattivante, questo speaker è inoltre dotato di un vivido display a LED integrato direttamente sulla sua superficie frontale, che permette di utilizzare il dispositivo non solo per la riproduzione della musica, ma anche come oggetto di arredo o, magari, come sveglia da tenere sul proprio comodino. Una funzione che, grazie all’assistente Google integrato, rende il dispositivo molto simile ad una radiosveglia digitale, permettendovi di gestire (grazie al controllo vocale), la musica, le notizie, le previsioni del tempo e non solo.

Dulcis in fundo, questo smart speaker è uno dei pochissimi sul mercato ad essere dotato nativamente di un modulo trasmettitore IR che, in accoppiata con Google Assistant, vi permetterà di controllore, tramite la voce, anche gli elettrodomestici tradizionali compatibili (e sono moltissimi!), rendendo un più “smart”, anche apparecchi del tutto privi di connettività ala rete!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvi subito a casa questo splendido prodotto smart, approfittando del suo attuale prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

