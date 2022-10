Il secondo Prime Day dell’anno è cominciato: l’11 e 12 ottobre su Amazon sono tantissime le offerte di ogni tipo, soprattutto per quanto riguarda gli elettrodomestici; in particolare, vogliamo proporvi un televisore da non perdere assolutamente.

La smart TV Sony XR-55A90J della linea Bravia è infatti attualmente in sconto del 24%, passando dal prezzo originale di 2.249,00€ a 1.699,00€. Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo prodotto, che rappresenta un’ottima scelta se siete alla ricerca di un nuovo televisore.

Questo TV OLED da 55 pollici gode della risoluzione 4K, permettendovi di ammirare colori sgargianti e neri profondi; i contrasti vengono migliorati ulteriormente dal Cognitive Processor XR, il quale rende l’XR-55A90J il primo televisore di Sony a godere di intelligenza cognitiva. Il dispositivo, vista la sua risoluzione, è ottimo anche per il gaming, e avendo una frequenza di aggiornamento di 120 Hz vi assicurerà di non perdere alcun fotogramma durante le partite offline e online; a questo proposito, se siete alla ricerca anche di un monitor gaming dedicato potete dare un’occhiata alle offerte dedicate del Prime Day.

Il TV fa parte della linea Bravia XR di Sony ed è integrato con Google TV: potrete controllare il televisore semplicemente con la voce e utilizzarlo anche per riprodurre foto, video o giochi dai vostri dispositivi iOS e Android. Inoltre, grazie al telecomando smart potrete accedere ai video on-demand e alle varie applicazioni disponibili nella smart TV, come Netflix, YouTube e Disney+, con un solo pulsante.

Per quanto riguarda l’audio, l’XR-55A90J sfrutta le tecnologia XR Sound Position e Acoustic Surface Audio; gli eventi sportivi, i videogiochi e i film non saranno più gli stessi: potrete sperimentare un’esperienza audio immersiva e più nitida, paragonabile a quella di una sala cinematografica ma rimanendo comodamente seduti nel vostro salotto.

Detto ciò, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto; vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta e, se non l’avete ancora fatto, di abbonarvi ad Amazon Prime, prima che il prodotto vada esaurito o che termini il Prime Day.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!