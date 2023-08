Se state per partire per le vacanze e non siete sicuri di avere a portata di mano tutto ciò che vi serve, vi consigliamo di leggere i nostri articoli a tema estivo, ricchissimi di suggerimenti e prodotti utili. Fra questi, non può certo mancare un ottimo speaker portatile potente ed economico, per ascoltare la vostra musica preferita dove e quando volete. In tal caso, non possiamo che consigliarvi l’ottimo Philips TAS4807B/00, oggi in offerta su Amazon con uno sconto del 14%.

La promozione fa scendere il prezzo da 56,99€ a soli 49,00€, ponendosi quindi come un’offerta davvero da non perdere, dato che si tratta di un prodotto che unisce un suono potente a dimensioni davvero molto compatte. Inoltre, allo stesso prezzo potrete scegliere fra due colorazioni diverse: nero e bianco.

Anche se stiamo parlando di uno speaker che pesa solo 490g, godrete di un audio cristallino e bassi potenti, grazie ai doppi diffusori passivi, ma se volete alzare ancora il volume della festa potrete sempre accoppiare due altoparlanti, per un coinvolgente effetto stereo. Inoltre, il comodo cordino rimovibile vi permetterà di portarlo sempre con voi, ad esempio agganciandolo al vostro zaino o fissandolo comodamente alla vostra bici. Potrete stare tranquilli in ogni situazione, persino in spiaggia o sotto la pioggia, in quanto la certificazione IP67 rende questo ottimo modello resistente alla polvere e impermeabile all’acqua.

Collegare i vostri tablet o smartphone al TAS4807B/00 sarà facilissimo, grazie alla connessione Bluetooth che si estende fino a 20 metri, garantendovi così prestazioni eccellenti anche quando il dispositivo collegato sarà particolarmente distante. Inoltre, la connettività Bluetooth multipoint vi offre la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente al vostro nuovo speaker, in modo che tutti possano condividere a turno le loro canzoni e playlist preferite.

Va poi aggiunto che se doveste ricevere una chiamata sul vostro smartphone mentre starete riproducendo musica tramite questo ottimo speaker, il comodissimo microfono integrato vi permetterà di rispondere comodamente, senza staccare il telefono dall’altoparlante.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di improvvisi spegnimenti, perché con una carica completa avrete fino a 12 ore di riproduzione continua. Infine, questo ottimo dispositivo si controlla molto facilmente grazie ai pratici pulsanti e alla compatibilità con gli assistenti vocali: vi basterà tenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per impartire comandi ad Alexa o Google Assistant.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

