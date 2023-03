Come vi abbiamo raccontato in mattinata, le Offerte di Primavera Amazon sono ormai dietro l’angolo, ed a partire da lunedì potremo acquistare tantissimi prodotti a prezzi imperdibili, in quella che si prospetta come la prima, e più importante, tornata promozionale di questo 2023!

Tuttavia, anche in questo momento, Amazon abbonda di offerte sulle più disparate categorie merceologiche, tant’è che, tra le varie, abbiamo pensato di segnalarvi questo sfizioso speaker Bluetooth, realizzato da Polaroid, ed oggi venduto con uno sconto di ben 20 euro rispetto al prezzo originale!

Stiamo parlando del Polaroid P1, uno speaker compatto e portatile, con un design unico e distintivo, ed una qualità costruttiva davvero eccellente, specie considerando la sua fascia di prezzo, figurarsi al prezzo proposto oggi da Amazon che, nel complesso, rende l’acquisto ancor più accattivante!

Parliamo, infatti, di appena 39,90€, contro i 59,90€ del prezzo originale, che non sono poi molti per un prodotto di questa qualità, e con alle spalle un brand tanto importante come Polaroid.

Polaroid P1, che è il più piccolo della gamma di speaker Polaroid, è pensato per essere portato ovunque, anche in spiaggia, grazie alla sua certificazione IPX5, e grazie alla tecnologia di pairing sviluppata da Polaroid P1 è in grado di sincronizzarsi con un altro speaker della gamma di speaker Polaroid, per offrire un suono amplificato degno di una festa!

Realizzato in 4 colorazioni diverse, 3 delle quali in sconto al prezzo indicato in questo articolo, Polaroid P1 è uno speaker dalle dimensioni compattissime, dal peso esiguo, e dalla potenza di 10 W, ed è progettato per resistere agli urti, garantendo una connessione stabile e pulita fino ad un massimo di 9 metri circa (30 piedi dichiarati dal produttore)!

Infine, grazie alla sua efficiente batteria integrata può garantirvi fino a 10 ore di riproduzione continua, senza cali di connessione o qualità!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design sfizioso e dalle buone performance e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

