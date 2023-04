Come vi stiamo raccontando già da un po’, grazie a social come Instagram ma, soprattutto, TikTok, da un po’ di tempo a questa parte impazza la ricerca dei cosiddetti “Amazon Finds”, ovvero quei prodotti rintracciabili su Amazon che, spesso provenienti da brand emergenti, coadiuvano utilità e risparmio, in un rapporto qualità/prezzo davvero altissimo, che ha reso celebri alcuni prodotti davvero insospettabili.

Il bello è che spesso prodotto simili provengono anche da brand di tutto rispetto che, alla ricerca della conquista di nuove fette di mercato, hanno cominciato a produrre prodotti così convenienti e “furbi” da conquistare anche la larga fetta di acquirenti interessati sì a spendere, ma poche decine di euro. Un esempio in tal senso? Indubbiamente questo speaker portatile Xiaomi, che vanta un pedigree notevole in campo tech, ma che di base costa appena 29,99€, e che oggi è persino acquistabile quasi a metà prezzo!

Su Amazon, infatti, il piccolo Mi Portable Bluetooth Speaker, compatto ma potente, è oggi in sconto ad appena 19,99€, in quello che è un affare più che degno di qualsiasi cacciatore di “curiosità su Amazon”.

Il perché è presto detto: non parliamo solo di un prodotto creato da uno dei più apprezzati, e noti, marchi del mondo dell’elettronica e degli smartphone, ovvero Xiaomi, ma anche e soprattutto di un prodotto realmente funzionale e utile, perfetto da acquistare qualora siate alla ricerca di un piccolo speaker da portare sempre con voi, che sia in giro per la città o nel corso delle vostre prossime vacanze.

Mi Portable Bluetooth Speaker è infatti piccolo, ma molto efficiente e, come nello spirito degli speaker “da viaggio”, è anche certificato IP67, il che significa che non è solo resistente a polvere e pulviscolo, ma anche impermeabile all’acqua, il che lo rende una scelta ideale da portare al mare.

Leggerissimo, con i suoi 185 grammi, dispone di una pratica maniglia in corda, così che possa essere legato ad una borsa o uno zaino, e grazie alla sua efficiente batteria da 2000 mAh, può riprodurre musica ininterrottamente per un massimo di 10 ore, così che possa accompagnarvi durante il corso delle vostre gite o escursioni. Dulcis in fundo, questo piccolo speaker dispone anche di una modalità di interconnessione, che permette a due altoparlanti della stessa gamma di sincronizzarsi, così da poter far suonare la musica attraverso entrambi i dispostivi, per un effetto “stereo” degno di un a festa!

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero sfizioso e ben fatto, perfetto per chiunque cerchi uno speaker efficiente ma dal prezzo abbordabile. Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

