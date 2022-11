Il freddo è ormai arrivato e, con esso, arriva anche lo spettro del caro bollette, che sta spingendo tutti gli italiani verso il timore di accendere i riscaldamenti domestici, onde evitare di ricevere conti particolarmente salati. Sappiamo bene che anche tra i nostri lettori ci sono consumatori preoccupati e, per questo, pensiamo che questa nuova proposta, estrapolata dalle numerose offerte del Black Friday 2022 di Amazon, posa tornare utile ai più.

Ora, giacché il prezzo della corrente elettrica è, in media, aumentato meno del prezzo del gas, converrebbe certamente affidarsi a quest’ultima per il riscaldamento delle stanze di casa, o anche solo per cercare un po’ di tepore nelle giornate particolarmente fredde. E così, all’interno della nostra ricchissima rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022, entra oggi a far parte l’ottimo termoventilatore a marchio iDoo.

Di che parliamo? Di un dispositivo compatto ma potente, davvero molto funzionale, proposto dal brand emergente iDoo, ed originariamente venduto al prezzo di ben 119,99€, ma oggi scontato addirittura del 42%, e dunque acquistabile al prezzo più contenuto di 69,99€!

Si tratta di un affare, anche e soprattutto per la qualità di questo prodotto, già apprezzato da tantissimi utenti su Amazon (come testimoniano le relative recensioni), viste le sue ottime doti riscaldanti, il suo bassissimo consumo, e la velocità con cui è in grado di emettere un tepore caldo e piacevole!

Gli efficienti radiatori elettrici di questo prodotto, infatti, sono in grado di riscaldarsi a grande velocità e, in combinazione con la ventola, creando un soffio caldo ed avvolgente, capace di riscaldare in tempo record ambienti fino a 27 m²! Si tratta, in sostanza, di un dispositivo che può tornare comodissimo per il riscaldamento di una singola stanza, come la camera da letto o un piccolo salotto, e giacché l’efficienza energetica è alle stesse, potrete tenerlo acceso a lungo senza pensare troppo ai costi energetici.

Si tratta, inoltre, di un dispositivo pratico e sicuro, che include un sensore di protezione dal surriscaldamento, un interruttore di sicurezza anti-ribaltamento, ed è costituito in materiale al 100% ignifugo, così che non possano esserci intoppi o incidenti di varia natura, ben chiaro che si tratta comunque di un dispositivo termico e, dunque, è meglio tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

