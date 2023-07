State alla ricerca di una smart TV di qualità a un prezzo conveniente? Allora dovreste sicuramente dare un’occhiata alla meravigliosa TV LG QNED da 50″ super scontata per il Prime Day. Amazon vi propone un’offerta irresistibile che vi permetterà di portarla a casa a un prezzo più basso del minimo storico mai raggiunto. Risparmierete ben 250€ sul prezzo di listino!

Grazie a questa promozione eccezionale, potrete acquistare il modello al prezzo vantaggioso di soli 549,00€ anziché 799,00€, beneficiando di uno sconto del 31%. Si tratta davvero di un’offerta imperdibile considerando l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto da questa TV, senza dimenticare la dimensione dello schermo ideale per la vostra sala da pranzo, soggiorno o persino camera da letto. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di portare a casa una smart TV di qualità a un prezzo così conveniente.

Questo modello è dotato della tecnologia Quantum Dot e Nanocell, che vi offre colori ancora più raffinati e puri rispetto ai tradizionali TV LED. L’esclusiva tecnologia LG vi garantirà un’esperienza visiva incredibile. Ma non è tutto, il TV è dotato di un potente processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale, che ottimizza automaticamente immagini e audio in base al contenuto che state guardando. Otterrete immagini dettagliate e un audio coinvolgente per ogni tipo di programma!

Inoltre, per i fan del gaming, questo TV è ideale. Il display, infatti, supporta una risoluzione fino a 4K a 120fps e offre funzionalità come Variable Refresh Rate (VRR) e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido e reattivo. Inoltre, dispone di 2 porte HDMI 2.1 che consentono di collegare le console di nuova generazione. Infine, il design ultra sottile con una base essenziale vi permetterà di posizionare il TV in modo elegante e comodo. La profondità di soli 29,7 mm lo rende perfetto per l’installazione della soundbar sotto allo schermo.

Avrete a disposizione numerose piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre per guardare i vostri film, serie TV e eventi sportivi preferiti. E con l’assistente vocale ThinQ AI, potrete controllare il dispositivo con semplicissimi comandi vocali, cercare nuovi contenuti e trovare risposte su Internet.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

