L’estate è ormai alle porte ed è giunto, dunque, il momento di pensare a come ripararsi al caldo mentre si è dentro casa. Fortunatamente quest’anno a risolvere il problema è TikTok, dato che tra gli svariati Amazon Finds diventati virali vi è un ventilatore portatile davvero fantastico!

Dopo aver visto questo prodotto, infatti, è semplice capire perché sia diventato tanto popolare: può essere trasformato da un ventilatore da scrivania a uno di dimensioni standard, è completamente senza fili e, quindi, comodissimo da spostare ed emette un flusso d’aria piacevole e rinfrescante, il tutto a soli 69,99€.

Grazie al palo allungabile e retraibile potrete trasformare l’altezza del ventilatore da un minimo di 37 cm a un massimo di 101 cm, adattandolo così a ogni situazione. Inoltre, una volta chiuso completamente occuperà solamente 10 x 20 cm, diventando perfetto da infilare in una borsa o zaino e portare con sé in spiaggia, in campeggio od ovunque vogliate.

La batteria da 7200 mAh, infatti, vi consentirà di utilizzarlo per 24 ore di fila in qualsiasi luogo senza doverlo collegare alla corrente, e caricandolo poi semplicemente tramite un cavo USB in poche ore. Inoltre, avrete a disposizione un comodo telecomando con cui selezionare una delle 4 velocità, cosicché non dovrete nemmeno alzarvi per cambiare il flusso d’aria.

Infine, la parte superiore del ventilatore si muoverà di ben 60° in orizzontale e di 180° in verticale, raggiungendo così qualsiasi angolo della stanza senza che dobbiate lottare con i vostri familiari o amici per guadagnare un po’ di freschezza. Insomma, cosa potreste mai desiderare di più da un ventilatore?

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che sarà valido per pochissime ore e non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

