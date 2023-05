Se siete acquirenti attenti al budget e cercate soltanto l’essenziale in una smart TV, questa offerta disponibile su Unieuro è una di quelle che non dovreste lasciarvi sfuggire. Un televisore da 32″, già di per sé economico, viene infatti scontato in maniera pesante da permettervi di acquistarlo a soli 159,99€.

L’offerta è disponibile solo online e fa parte di un’iniziativa la cui scadenza è fissata al 22 maggio, pertanto avete il tempo necessario per approfittarne. A 159.99€ è un’ottima opportunità per chi deve ancora aggiornarsi al digitale terrestre senza dover aggiungere ulteriori apparecchiature.

Un decoder digitale terrestre DVB-T2, con qualche funzionalità extra, ha un costo medio di 50 euro, spesa che potreste risparmiare acquistando questa smart TV, con il vantaggio di avere poi anche un televisore più moderno.

Come è giusto che sia, in termini di qualità d’immagine non può reggere il confronto con le migliori smart TV, anche perché parliamo di un modello da 32″, diagonale che si addice di più ad ambienti piccoli come una camera da letto o una cucina. Il supporto HDR10, affiancato al più semplice HLG, saprà però offrire un’esperienza visiva migliore rispetto a ciò che normalmente si riesce ad avere in questa fascia di prezzo.

Si tratta comunque di una vera e propria smart TV, con Wi-Fi integrato e Android TV, il che significa che potrete accedere alle tipiche applicazioni Google, a cui se ne potranno aggiungere molte altre. Presente una porta USB, utile per visualizzare contenuti multimediali dalla chiavetta USB, e non manca persino un’uscita audio digitale ottica, da sfruttare magari per collegare una soundbar compatta.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

