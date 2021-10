Rapito per rubargli 523.000 dollari in criptovaluta: è accaduto in Russia

Come la vittima ha condiviso sul suo account Twitter, tutto è accaduto il 27 settembre in Russia, quando alcuni criminali lo hanno trascinato fuori dalla sua auto, lo hanno bendato e poi lo hanno tenuto in un luogo sconosciuto per circa 24 ore, costringendolo con la forza a sbloccare il proprio iPhone e consegnare loro i codici di autenticazione dal suo account binance.

Dopo aver trasferito tutti i fondi sui loro portafogli, i criminali hanno portato la vittima nella foresta e l’hanno abbandonata lì, pensando fosse morta dopo un tentativo di soffocamento. Con un po’ di fortuna, invece, l’uomo è sopravvissuto ed è arrivato al villaggio più vicino dove ha ricevuto il primo soccorso e ha contattato la polizia. Il caso è attualmente sotto inchiesta.

Tali casi mostrano il lato oscuro del crescente interesse per le criptovalute. Oltre alla gente comune, anche i criminali stanno diventando più sensibili al potenziale delle risorse digitali. Di conseguenza, non sono solo gli hacker a essere in grado di utilizzare gli attacchi informatici per accedere alle risorse degli altri. Ladri e banditi comuni stanno usando i propri mezzi per arricchirsi a spese dei portafogli digitali della gente comune.

I casi di ladri che prendono di mira criptovalute invece di contanti e gioielli stanno diventando meno rari. La prima rapina documentata di asset digitali è avvenuta nel Regno Unito nel 2019, quando un gruppo criminale ha torturato un trader di bitcoin per ottenere le chiavi private dei suoi portafogli di criptovalute.

Casi come questo dimostrano che i ladri stanno diventando sempre più sofisticati. Per rubare le chiavi private infatti è necessario sapere cosa cercare, ma anche come usarlo per ottenere denaro. Una tendenza davvero molto inquietante, visto che almeno gli hacker rubano denaro usando strumenti informatici, senza necessità di minacciare la vita e la salute delle persone.