La squadra di ingegneri presso il Center for Autonomous Systems and Technologies (CAST) del Caltech ha fatto un importante passo avanti nella robotica con la creazione di un vero e proprio transformer chiamato M4 (Multi-Modal Mobility Morphobot).

Questo robot unico è in grado di adattarsi e muoversi su qualsiasi terreno, combinando diverse modalità di locomozione come camminare, volare e andare su ruote. La sua versatilità e la sua capacità di reconfigurarsi lo rendono una vera rivoluzione nel campo della robotica.

Fonte: Caltech

A differenza dei robot convenzionali, che spesso utilizzano un solo mezzo di locomozione, M4 è dotato di molteplici modalità di movimento senza la necessità di componenti ridondanti. Il robot può trasformarsi da un rover a quattro ruote a un veicolo aereo in pochi secondi.

Grazie agli articolati collegamenti delle ruote, M4 può adattarsi a qualsiasi tipo di terreno. Può scivolare sotto ostacoli bassi regolando l’angolo delle ruote o persino utilizzare le ruote come piedi per superare barriere che gli impediscono di rotolare. Inoltre, M4 può sollevarsi sulle ruote posteriori per superare ostacoli alti, utilizzando in modo intelligente i propulsori per mantenere l’equilibrio durante queste manovre acrobatiche.

M4 è dotato di un sistema di intelligenza artificiale integrato che gli consente di navigare su terreni complessi. Invece di essere programmato manualmente per utilizzare le ruote in modo specifico, il robot può analizzare ciò che ha di fronte e apportare gli adeguamenti necessari. Ad esempio, quando inizia una missione, M4 si muove sulle ruote, la modalità più efficiente. Tuttavia, se incontra un passaggio stretto, può sollevarsi sulle ruote posteriori per cercare un percorso migliore. Se si trova di fronte a un ostacolo insormontabile, come un fiume, il robot può decollare e volare dall’altra parte per poi riprendere a rotolare.

Attualmente, il robot M4 è stato testato solo nel campus del Caltech, ma i risultati promettenti fanno sperare che in futuro possa essere utilizzato per esplorare ambienti complessi. La ricerca è finanziata in parte dal JPL e dalla National Science Foundation, quindi è possibile che la tecnologia sviluppata per M4 possa essere adottata in future missioni di esplorazione spaziale.