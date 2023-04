Le friggitrici ad aria, fino a qualche anno fa sconosciute, sono oramai diventate l’elettrodomestico da cucina più desiderato in assoluto, entrando nelle cucine di milioni di italiani e permettendo di cuocere cibi senza aggiungere alcun grasso. Nel mercato ne esistono ormai tantissimi modelli con dimensioni e funzionalità molto differenti, e tra le più complete vi è senza dubbio la G3 Ferrari Friggisano Duo G10150, di cui vi parleremo in questa recensione.

Prima di parlare del design, delle funzionalità e dei risultati sulla cottura della G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 ci teniamo a fare una precisazione: questa friggitrice ad aria non è adatta per tutti, essendo non solo molto spaziosa e quindi ingombrante, ma anche non economica visto il prezzo che attualmente si aggira sui 150 euro. È quindi più orientata verso famiglie molto numerose, o verso chi è alla ricerca di un elettrodomestico con cui sostituire completamente il forno di casa.

Design

La G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 per dimensioni può essere paragonata a un forno a microonde: è lunga quasi 40 cm e profonda oltre 30 cm, richiedendo dunque una superficie d’appoggio alquanto ingente nel vostro bancone; inoltre, dato che tende a scaldarsi durante le cotture più lunghe vi consigliamo di lasciare ulteriori 10 cm liberi su ogni lato per evitare di rovinare oggetti presenti nella cucina. Insomma, non parliamo di un elettrodomestico dal formato portatile come altri modelli sul mercato.

Le dimensioni così ingenti sono dovute alla presenza di 2 cassetti divisi in cui cuocere due preparazioni separatamente, al contrario della maggior parte delle altri friggitrici ad aria in cui è presente un unico scompartimento. In totale sono disponibili ben 8 litri di spazio utile, convertibili in quasi 2kg di cibo, quindi più che sufficienti per sfamare una famiglia di almeno 6 persone.

I due cassetti funzionano a estrazione e possono essere rimossi semplicemente premendo il pulsante posizionato sopra alle maniglie; nella parte superiore della G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 troviamo invece un ampio display touch su cui è possibile visualizzare e gestire tutte le varie funzionalità del dispositivo, oltre a temperatura e tempi di cottura.

L’interno rispecchia invece gli standard per le friggitrici ad aria, ovvero un rivestimento in alluminio su tutti i lati dei cassetti e una resistenza a serpentina da cui viene diradato il calore in modo uniforme sul cibo.

Funzionalità e consumi

La G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 presenta ben 8 modalità di cottura, selezionabili direttamente dal menu dei comandi del display — che purtroppo è interamente in inglese, anche se nel libretto di istruzioni troverete tutte le informazioni necessarie in italiano —. Queste sono: frittura ad aria, arrosto, griglia, cottura al forno, riscalda, disidrata, mantieni al caldo e, infine, una modalità dedicata solo ed esclusivamente alla preparazione delle patatine fritte.

Sono disponibili dunque molte più funzionalità rispetto agli altri modelli sul mercato, ma non è tutto: è anche possibile sincronizzare la cottura dei due cassetti grazie al tasto “sync”, oppure decidere di mettere in funzione un unico scompartimento, risparmiando così energia e dimezzando i tempi. Infine, nel menu è possibile anche impostare un promemoria per ricordare di girare o mescolare le pietanze a metà o a due terzi della cottura.

Per quanto riguarda i consumi, la pagina ufficiale della G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 riporta che l’elettrodomestico ha una potenza massima di 1700 Watt, equiparabile quindi a quella di un piccolo forno a incasso. Il consumo della macchina è però graduale, e per arrivare a tale potenza bisogna impostare la temperatura al massimo (200 gradi), cuocere in entrambi i cassetti e per almeno un’ora.

Non vi ritroverete quindi a consumare così tanta energia, dato che durante i nostri test nessuna cottura, che fosse salata o dolce, ha richiesto più di 45 minuti. Inoltre, la friggitrice ad aria si bloccherà automaticamente ogni volta che viene sfilato un cassetto, ripartendo solo una volta che è tornato al suo posto e limitando così lo spreco di energia mentre vengono girati i cibi in cottura.

La nostra esperienza

Durante la nostra esperienza con la G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 abbiamo cucinato di tutto, dalle classiche e intramontabili patatine fritte fino ai dolci, passando per pesce e carne. In un mese di utilizzo i risultati sono stati eccellenti su tutti i fronti, con le funzioni di disidratazione e di cottura delle patatine fritte migliori fra tutti i modelli che abbiamo avuto modo di provare.

Ovviamente è importante precisare che una friggitrice ad aria non può emulare i risultati di una friggitrice vera e propria, bensì il funzionamento assomiglia piuttosto a quello di un forno ventilato. Detto ciò, quando si tratta di cibi pre-fritti o confezionati i risultati sono stati estremamente soddisfacenti e croccanti, mentre quelli freschi richiedono un po’ più di sforzo; la G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 fatica un po’ di più infatti a cuocere alla perfezione alimenti come le verdure tagliate a cubetti o pietanze più grandi come pesci interi, braciole o alette di pollo.

La cottura non è dunque uniforme se i cibi vengono sovrapposti all’interno dei cassetti o se vengono inserite porzioni troppo abbondanti, quindi è meglio limitarsi a riempire gli scomparsi fino a metà e disporre i cibi in modo ordinato. Seguendo queste indicazioni i risultati sono però ottimi con qualsiasi alimento, con piatti croccanti fuori ma che mantengono la morbidezza e idratazione all’interno.

Abbiamo testato la G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 anche con i dolci, preparando ad esempio paste frolle e biscotti, e i risultati sono stati eccellenti alla pari di un forno ventilato tradizionale. A nostra sorpresa, lo stesso è avvenuto anche impiegando farine più complesse come quelle integrali, oppure escludendo uova e latticini dalle ricette.

La G3 Ferrari Friggisano Duo G10150 è dunque estremamente versatile, patto che venga impiegato un po’ di tempo per comprenderne il funzionamento. Tutte le friggitrici ad aria, come qualsiasi elettrodomestico, richiedono infatti un po’ di pratica per riuscire a calibrare perfettamente temperatura e tempi di cottura; tuttavia, è sufficiente qualche utilizzo per imparare i comandi e i trucchetti grazie ai quali ottenere risultati ottimali.

Infine, parliamo brevemente degli accessori, che rappresentano un piccolo neo della G3 Ferrari Friggisano Duo G10150. Sono infatti inclusi solamente un breve ricettario con sole 20 preparazioni e due griglie per i cestelli utili per separare l’olio e i grassi in eccesso formatosi durante la cottura delle pietanze. Si poteva dunque fare meglio sotto questo aspetto, ma considerando le numerosissime funzionalità della friggitrice ad aria non possiamo penalizzarla troppo per tale motivo.