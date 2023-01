La friggitrice ad aria sta ormai diventando uno strumento indispensabile in ogni cucina, sopratutto se siete amanti delle fritture, ma non solo, e volete mantenere una dieta sana e leggera senza rinunciare al gusto. In questa occasione non andremo però a soffermarci sui vantaggi e svantaggi e sulle diverse tipologie di friggitrici ad aria esistenti in commercio, poiché ci siamo occupati di questo e di molto altro nella nostra guida all’acquisto dedicata alle migliori friggitrici ad aria. Di seguito esamineremo invece un modello specifico, analizzandone le caratteristiche, le prestazioni e il rapporto qualità/prezzo. In particolare questo modello riguarda una delle friggitrici ad aria più popolari e meglio recensite su Amazon. Sarà quindi interessante scoprire se le recensioni degli utenti su questo modello siano allineate alla nostra esperienza.

La friggitrice ad aria che abbiamo provato è la InnSky ‎IS-AF002, un modello prodotto da un’azienda che si dedica solo alla realizzazione di questi elettrodomestici da cucina e che opera principalmente nel mercato europeo. Pur essendo una friggitrice ad aria, questo modello si avvicina di più a un forno elettrico grazie all’apertura a fornetto, che porta diversi vantaggi ma anche qualche svantaggio.

La peculiarità più interessante di questa tipologia è la presenza di un pannello trasparente, utile per vedere a colpo d’occhio lo stato di cottura degli alimenti senza aprire lo sportello. Inoltre, i modelli con apertura a fornetto sono, di solito, più capienti rispetto a quelli con apertura a cassetto, indicati quindi per chi necessita o preferisce cuocere gli alimenti in un contenitore di dimensioni generose. L’aspetto negativo dell’apertura a fornetto consiste nell’assenza del comodo cestello estraibile, che rende meno immediato l’accesso alla parte interna della friggitrice, soprattutto nel momento in cui bisogna girare o mescolare gli alimenti. Con la sua apertura a fornetto, la InnSky ‎IS-AF002 si colloca dunque tra i modelli più capienti, come dimostra la capacità di 10 litri, superiore alla maggior parte (se non a tutti) i modelli con apertura a cassetto.

Contenuto della confezione

La InnSky ‎IS-AF002 è molto ben accessoriata! Oltre al classico cestello girarrosto e al vassoio raccogli gocce è presente uno spiedo girarrosto, utile per consentire al pollo di girare automaticamente durante la cottura, due griglie in rete, uno strumento di rimozione per rimuovere facilmente il pollo dallo spiedo, e otto spiedini per piccole porzioni di cibo. Immancabile poi il libretto di istruzioni, così come un ricettario, che potrebbe tornare utile qualora siate in cerca di idee e istruzioni su come cucinare diversi tipi di alimenti o per chi desidera sperimentare nuove ricette. A tal riguardo, il ricettario incluso nella InnSky ‎IS-AF002 contiene 32 ricette e tra le varie lingue c’è anche l’italiano. Come riportato sul manuale d’uso, tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie. Le due griglie in rete e il vassoio raccogli gocce sono di plastica. Avremmo preferito fossero di acciaio inossidabile come gli altri accessori, niente comunque che possa rovinare l’esperienza d’uso.

Com’è fatta la InnSky ‎IS-AF002?

Gran parte della struttura è realizzata in plastica, il che non è un problema per questo tipo di elettrodomestici. Tuttavia, a nostro avviso la plastica utilizzata da l’impressione di essere poco robusta, soprattutto nella parte laterale e posteriore. Ai bordi si nota addirittura una leggera apertura (questione di millimetri), come se la plastica non fosse correttamente attaccata. Non sappiamo se si tratta di un’unità sfortunata. Ad ogni modo, ci aspettavamo una costruzione migliore, anche per quanto riguarda il pannello di apertura, un po’ traballante quando lo si apre e chiude.

Ottimo, invece, il doppio strato di vetro, che garantisce un buon isolamento termico, riducendo la quantità di energia necessaria per riscaldare l’aria. Buona anche la parte frontale e superiore della scocca che, a differenza di quella laterale e posteriore, risulta più solida, merito delle rifiniture in acciaio inossidabile, che permettono alla friggitrice di adattarsi bene al resto dell’ambiente.

Anche se il design è soggettivo e può essere più o meno apprezzato da persona a persona, non si può negare che l’ampio display touch di questo modello è gradevole e si adatta perfettamente al design generale della friggitrice. La sensibilità al tocco non è il massimo, ma lontano dall’essere inaccettabile, dal momento che serve solo un po’ di forza in più rispetto alla sensibilità dello schermo di uno smartphone. Ciò che invece non ci è piaciuto per niente è la lunghezza del cavo di corrente, davvero troppo corto, da costringervi a usare una prolunga, a meno che non posizionate la friggitrice nelle immediate vicinanze di una presa di corrente.

Come si comporta la InnSky ‎IS-AF002?

Diamo anzitutto uno sguardo alle funzioni. La InnSky ‎IS-AF002 possiede 9 programmi di cottura pre-installati, 10 se si considera anche la funzione preriscaldamento, che attiva la friggitrice per 6 minuti a 120°. Tramite il pannello touch è possibile poi attivare la rotazione del cesto girarrosto e la luce interna, che illumina molto bene il contenitore da 10 litri, consentendovi di vedere e capire subito lo stato di cottura degli alimenti.

I 9 programmi di cottura sono pensati per cuocere:

Patatine

Bistecca

Pesce

Gamberetti

Pizza

Pollo

Torta

Arrosto

Frutta

Vi è però una leggera confusione riguardo ad alcuni programmi di cottura qualora si confrontino i nomi riportati sulla pagina del prodotto con quelli indicati sul manuale d’uso. Ad esempio, il programma “patatine” viene menzionato sul manuale d’uso come “fritto alla francese”. Forno viene citato come “torta” e bistecca come “arrostire”. Molto probabilmente si tratta di pessime traduzione del manuale italiano, pertanto non dovreste cadere in confusione, anche perché le icone sul pannello touch sono abbastanza chiare.

Questi 9 programmi sono più che sufficienti per cuocere i principali alimenti, anche se abbiamo notato che un modello InnSky della stessa fascia di prezzo integra anche la partenza ritardata, la funzione “tieni al caldo” e “scongelare”. In questo caso si tratta però di un modello più compatto e con apertura a cestello, pertanto riteniamo che l’azienda abbia voluto, con la InnSky ‎IS-AF002, mantenere i costi sacrificando diverse funzioni in cambio di una capienza superiore. Peccato l’impossibilità di controllare la friggitrice ad aria da remoto, una possibilità presente invece su alcuni modelli della concorrenza, venduti a un prezzo simile, con una differenza di circa 20-30 euro in base alle offerte del momento. Ovviamente la mancanza di un’app o il supporto ad Alexa non stravolge l’uso della friggitrice, ma sarebbe stato certamente un valore aggiunto.

Test di cottura

Arriviamo alla parte più interessante, ossia come vengono cotti gli alimenti con la InnSky ‎IS-AF002? Abbiamo effettuato diverse prove, cuocendo alcuni degli alimenti più popolari. Siamo partiti con le classiche patatine surgelate, in formato spesso, utilizzando il cesto girarrosto. Non eravamo molto convinti del programma dedicato, che consisteva in una cottura di 15 minuti a 200°, quindi abbiamo regolato manualmente le impostazioni della friggitrice ad aria impostando una temperatura di 180° per 30 minuti, senza preriscaldamento. Abbiamo ovviamente attivato la funzione rotante e aspettato il tempo prefissato. Dopo 30 minuti le patatine sembravano pronte, ma abbiamo aggiunto altri 8 minuti di cottura. Il risultato è stato perfetto, con patatine cotte in modo uniforme, dorate e croccanti.

Il giorno dopo abbiamo continuato i test cuocendo le ali di pollo, sempre senza preriscaldamento. In questo caso ci siamo affidati al programma dedicato (pollo), con temperatura a 180° e 30 minuti di cottura. Al posto del cesto girarrosto abbiamo usato ovviamente una delle due griglie in rete e il vassoio raccogli gocce, mettendo quest’ultimo nella parte inferiore per evitare che il grasso cadesse sulla parte interna in acciaio. Dopo 20 minuti le ali di pollo necessitavano di essere girate (all’apertura dello sportello si accende automaticamente la luce interna) e gli ultimi 10 minuti hanno fatto in modo che la cottura desse, ancora una volta, risultati perfetti.

Il programma di cottura dedicato ha quindi soddisfatto le aspettative e, a dirla lunga, siamo rimasti sorpresi dal tempo impiegato, poiché si è rivelato essere la metà rispetto a un’altra friggitrice ad aria che avevamo testato, un modello non di ultima generazione ma di un noto produttore di elettrodomestici. Riteniamo che quest’ottima efficienza derivi non tanto dal motore da 1.500W, quanto più dalla resistenza, ossia il componente che permette al forno di scaldarsi, la cui forma quasi tonda (e che occupa quasi l’intera superficie superiore) fa sì che l’elettrodomestico emani un flusso di calore a vortice, aiutato dalle ventole integrate. Il produttore dichiara una rumorosità di quest’ultime inferiore ai 65 dB. Abbiamo scaricato un’app su smartphone che funge da fonometro per verificare la rumorosità e confermiamo che il rumore prodotto dalla friggitrice è inferiore ai 65 dB, attestandosi intorno ai 55 dB nelle immediate vicinanze. Questo significa che l’elettrodomestico è molto silenzioso.

Abbiamo proseguito i test cuocendo degli animaletti di pollo impanati surgelati. Non volevamo mettere delle impostazioni personalizzate, quindi ci siamo affidati ancora una volta a uno dei programmi di cottura pre-installati. Il più indicato sembrava essere il programma “Forno”, ossia quello che la pagina del prodotto cita come “Torta”. Con questo programma la friggitrice si è settata a 160° per 30 minuti. Dopo 20 minuti esatti abbiamo girato gli animaletti di pollo per far sì che la cottura fosse uniforme e abbiamo atteso gli ultimi 10 minuti del timer.

Al termine abbiamo preferito aggiungere 5 minuti di cottura, consigliati ma non necessari per far sì che gli animaletti venissero cotti a puntino. Anche in questo caso, dunque, la InnSky ‎IS-AF002 si è comportata benissimo, a maggior ragione se paragonata con l’altra friggitrice ad aria menzionata pocanzi che, per lo stesso tipo di alimento, necessitava di temperature più alte. La possibilità di impostare temperature più basse fa sì che la InnSky ‎IS-AF002 consumi meno energia, un fattore non indifferente per chi è solito utilizzare ogni giorno questo elettrodomestico per cucinare le proprie ricette.

Non ci siamo fermati con i test e abbiamo fatto la prova con il salmone, selezionando il programma “Pesce”. Le impostazioni predefinite per quest’ultimo sono una cottura a 170° per 15 minuti. Dopo averlo girato a 3 minuti dal termine, abbiamo aggiunto 8 minuti al timer per far sì che la cottura fosse ottimale, pertanto possiamo dire che la friggitrice ad aria ha impiegato solo 5 minuti in più del previsto, che si sarebbero potuti ridurre qualora avessimo attivato il preriscaldamento. Anche in questo, quindi, possiamo dire che il test è riuscito a pieni voti, anche perché il salmone è apparso cotto al punto giusto.

Come ultima prova abbiamo preso dei nuggets vegetali della Findus, il cui tempo di cottura consigliato è di 12 minuti a 190°. La InnSky ‎IS-AF002 non ha un programma predefinito per quest’ultimi, quindi abbiamo regolato le impostazioni manualmente. A tal riguardo, vi ricordiamo che sulla parte sinistra del pannello touch è possibile regolare la temperatura, mentre a destra il tempo di spegnimento. Dato che il tempo di cottura riportato sulla confezione ci sembrava un po’ troppo breve, abbiamo deciso di fare di testa nostra (spinti anche dal fatto che cuocere più lentamente aiuta a mantenere i nutrienti degli alimenti e a preservare il loro gusto), impostando 170° per 30 minuti. Come da previsioni, la InnSky ‎IS-AF002 si è comportata ancora una volta bene, facendo uscire i nuggets vegetali croccanti all’esterno e morbidi all’interno dimostrando, come se ce ne fosse ancora bisogno, che si tratta di una friggitrice ad aria con ottime capacità di cottura.

Conclusioni

Dopo averla provata a fondo, anche se non abbiamo avuto modo di testare tutti i programmi di cottura per questioni di disponibilità di alimenti, possiamo dire che la InnSky ‎IS-AF002 è una friggitrice ad aria che potete acquistare a occhi chiusi, soprattutto se siete soliti cucinare per più persone. La capienza di 10 litri è infatti uno dei suoi punti di forza, così come le prestazioni di cottura, che ci hanno davvero soddisfatto appieno. Peccato per alcune parti in plastica che non ci hanno convinto molto e per l’assenza di un’app per il controllo da remoto (ormai quasi uno standard su molti elettrodomestici), che avrebbero fatto in modo che la InnSky ‎IS-AF002 non avesse quasi nessuna concorrenza, soprattutto quando in sconto su Amazon a circa 130 euro. Il suo più grande “difetto” è, appunto, la concorrenza, ma possiamo garantirvi che con questo modello otterrete cibi ben cotti in poco tempo.