Acquistare una friggitrice ad aria valida, efficiente e pensata per ridurre i consumi è indubbiamente un’ottima opzione per la vostra cucina. Averne una di qualità e giusta per le vostre specifiche necessità, vi permette di cucinare rapidamente e soprattutto in maniera salutare. Potrete sfruttare moltissimi alimenti in pochi minuti di lavorazione, assicurandovi una consistenza più che gustosa senza aggiungere olio alla vostra preparazione. Da patatine, sofficini e cotolette fino a pesce e dolci! In particolare modo, oggi, ci troviamo a parlarvi dell’Innsky IS-EE004 da 5.5 L, modello che oltre a rispondere a tutti questi requisiti si presenta anche come prodotto ideale per realizzare pasti per più persone, vista la buona capienza.

Dunque, una vera e propria risorsa per pranzi e cene passati da soli o in compagnia, per un totale di 4 o 5 persone (noi consigliamo massimo 4)! Non meno importante il suo design, minimal e piuttosto simile agli standard delle friggitrici ad aria, che vi permette di posizionarla ovunque senza problemi. Non a caso, non solo stiamo parlando di un articolo versatile ma, in più, grazie alle dimensioni di 31,39 cm (larghezza) x 37,76 cm (altezza) x 32,27 cm (profondità), si tratta di un comodo elettrodomestico da cucina a cui basta ricavare un piccolo spazio, senza troppo impegno.

Struttura e programmi preimpostati

Il rivestimento esterno e le pareti interne sono realizzate in ottimo acciaio inossidabile, in modo tale da assicurarvi una struttura resistente e robusta, pensata per durare nel tempo. Ovviamente ci sono delle parti in plastica ma, essendo realizzate con materiali senza BPA PFOA, sono più che sicure! Da menzionare anche un altro aspetto, l’efficienza energetica. Questo modello, infatti, appartiene alla classe A ovvero l’ideale per cercare di risparmiare quanto più possibile sulla bolletta di fine mese, pur avendo una potenza di 1700W. Senza dubbio si tratta di una friggitrice ad aria dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di aiutarvi nella preparazioni di molteplici ricette, tra cui 32 elencate nel ricettario presente all’interno della confezione.

Dedichiamo una sezione della nostra recensione ai programmi preimpostati, uno dei punti di forza dei modelli di ottima qualità, pensati per incontrare al meglio tutte le vostre preferenze e cuocere al meglio praticamente di tutto, con un semplice click. I 7 programmi preimpostati sono studiati per tempo e calore in base ai vari alimenti:

patate surgelate

dolci

pizza

gamberi

pollo

bistecca

pesce

Come avevamo anticipato anche poco sopra, utilizzare queste differenti modalità è davvero semplice e rapido. Vi basterà accendere la friggitrice ad aria e poi selezionare il programma desiderato con un click, direttamente dal display presente sulla parte frontale del modello Innsky. Nulla di più semplice! Ovviamente, in caso lo riteniate necessario, potrete facilmente cambiare le impostazioni e personalizzarle di volta in volta.

Ora dovendo dare le nostre impressioni sulla tipologia di cottura e avendo già utilizzato altre friggitrici ad aria nel corso del tempo, abbiamo modo di darvi delle opinioni molto chiare e precise sulla cottura assicurata dal modello in questione e dalle tempistiche necessarie. È noto a tutti che le friggitrici ad aria sono più che famose per la capacità di preparare i vostri piatti, in particolar modo surgelati, carne e pesce, senza necessità di olio aggiunto e soprattutto garantendo una consistenza davvero deliziosa e croccante. Ovviamente si tratta di uno degli aspetti più importanti in assoluto e possiamo assicurarvi che questo elettrodomestico sa fare il proprio lavoro al meglio.

Abbiamo provato diverse tipologie di alimenti nel corso delle settimane e il risultato finale ci ha stupito sempre in positivo. Benché per cuocere cotolette e patatine a puntino siano necessari una manciata di minuti in più di tempo rispetto ad altri modelli, dobbiamo dire che il risultato finale è veramente impressionante. Dopo aver cucinato sofficini Findus e Spinacine a marchio Conad per la prima volta, ci è sembrato che questo articolo sia riuscito a tirare fuori meno olio possibile dagli alimenti, garantendo cibi non secchi ma dalla consistenza estremamente croccante.

Lo abbiamo notato in particolare modo su diversi surgelati che, generalmente, con altri modelli sono diventati croccanti ma sicuramente hanno rilasciato più olio, dopo 15-20 minuti di cottura. Da considerare anche che, per fare una prova pratica e “realistica” nel corso di una giornata frenetica, abbiamo tenuto nel cestello più a lungo sia della carne, sia una lasagna da riscaldare, rispetto a quanto necessario. Le bruciature si raggiungono difficilmente se le tempistiche non sono eccessivamente dilatate. Questo perché tende a crearsi un leggero strato abbrustolito sotto (a contatto con la griglia) e sopra, dove l’aria calda colpisce maggiormente. Quindi, restando nel margine di un paio di minuti in più rispetto al tempo richiesto, riuscirete comunque a ottenere delle pietanze davvero molto godibili. La stessa lasagna, già cotta e quindi più secca, si è riscaldata in maniera omogenea senza bruciarsi. Anzi, nel caso preferiate le pietanze un po’ più asciutte e croccanti, vi basterà aggiungere dai 2 ai 4 minuti in più tramite il display e il piatto è servito.

Quanto è comoda e pratica questa friggitrice ad aria?

Un altro aspetto da non sottovalutare è, senza dubbio, la comodità e la praticità nell’utilizzo di un articolo come questo. Dato che stiamo parlando di un elettrodomestico di buona qualità, pensato per realizzare ricette per più persone, risulta fondamentale che sfruttarlo sia facile e non richieda un’eccessiva manutenzione o preparazione. E sappiamo senza dubbio che, volendo preparare qualcosa rapidamente in una friggitrice ad aria, non ci sia da parte di nessuno una gran voglia di spendere troppo tempo per sistemarla o per pulirla in maniera difficoltosa.

E in effetti, questo articolo ha un design molto semplice e minimale. L’accortezza più importante è la griglia rete inserita sul fondo del cestello, una comodità da menzionare assolutamente, che vi permette di posizionare i vostri alimenti su di essa, magari utilizzando della carta forno oppure contenitori di altro genere. Una volta finita la cottura vi basterà semplicemente rimuoverla e lavarla o in lavastoviglie o a mano. In questo modo, non dovrete mai aver paura che il cestello rimanga sporco, in quanto non solo potrete smontare i due elementi che lo compongono per lavarli separatamente ma, in più, il fondo scoperto vi permetterà anche di raccogliere piccoli residui di cibo rimasti. Dunque, anche dal punto di vista di praticità, si tratta di una friggitrice ad aria che vi consigliamo moltissimo.

Conclusioni

Le nostre impressioni su questo modello sono generalmente molto positive, ci è sembrato estremamente facile da gestire, da impostare, da pulire e perfetta per cucinare davvero numerose ricette. Ci siamo trovati molto bene nelle preparazioni quotidiane, sia da zero sia per il semplice riscaldamento di piatti già pronti e riteniamo che, generalmente, la struttura sia piuttosto solida soprattutto all’interno. L’unico lato negativo è l’ampiezza del cestello che in effetti forse è un po’ ristretta per quattro o cinque persone. Dunque vediamo questa friggitrice ad aria più indicata per un massimo di quattro persone, come accennato nell’introduzione.