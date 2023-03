Decidere di acquistare una macchina per il caffè è un investimento molto importante, che voi lavoriate da casa o che siate soliti prendere un caffè prima di andare a lavoro o all’università non fa differenza. Avere la macchina perfetta per le proprie necessità, che vi garantisca un buon rapporto qualità/prezzo, che vada incontro alle vostre specifiche preferenze e vi permetta di preparare una bevanda ottimale nel minor tempo possibile e più che fondamentale. Sul tema abbiamo anche steso un lungo articolo, contenente le migliori tipologie di caffè che vi consigliamo di leggere!

Ma, ritornando a noi, per questo oggi abbiamo pensato di parlarvi nel dettaglio di uno dei modelli più interessanti sul mercato, ovvero la Nespresso Vertuo Pop. Si tratta di una macchina per il caffè che promette con chiarezza i seguenti elementi: offrire un caffè straordinario, anche grazie alla selezione di chicchi di alta qualità lavorati con cura e dedizione dal brand, e un’esperienza facile e veloce letteralmente a portata di un pulsante. Inutile negare che la nostra curiosità nel provare questo prodotto è stata alta fin dall’inizio, così come il nostro spirito critico alla ricerca di effettivi punti a favore e contro questa macchina per il caffè.

Essendo soliti utilizzare una classicissima moka fino ad oggi, o meglio fino a prima di provare questo modello, abbiamo cercato di osservare attentamente la differenza da un punto di vista di sapore così come di esperienza stessa. Perché, diciamoci la verità, la possibilità di inserire una cialda e spingere solo un pulsante per avere di fronte a sé un caffè denso, cremoso e con il minimo sforzo, fa gola un po’ a tutti.

In questa introduzione, abbiamo racchiuso un po’ le nostre aspettative e il nostro modus operandi nel corso dell’utilizzo quotidiano che abbiamo fatto, col fine di scrivere questa recensione. Ad oggi, possiamo assicurarvi che questa macchina per il caffè ha veramente molto da dare e in effetti ha cambiato di molto la nostra routine quotidiana. Pur mantenendo degli aspetti negativi, piccoli, ma che abbiamo il dovere di segnalarvi. Senza indugiare ulteriormente, entriamo nel vivo della nostra recensione, dando anche uno sguardo introduttivo alla linea Vertuo oltre al contenuto della confezione.

Linea Vertuo: la qualità garantita da un nuovo modo di pensare il caffè

Come abbiamo anticipato, il modello in questione appartiene alla più ampia e interessante linea Nespresso Vertuo. Una gamma innovativa e super versatile, che cerca di reinventare il rituale del caffè per venire incontro a tutte le vostre necessità in maniera rapida e intuitiva. Questo significa che avrete la possibilità di bere caffè di differente tipologia ma soprattutto anche di differenti formati. Dal classico espresso fino alla tazza grande, questa macchina per il caffè riuscirà a portare la vostra bevanda preferita a tutt’altro livello. Le macchine che appartengono a questa linea, come la Vertuo Pop, godono della tecnologia Centrifusion che in poche parole si occupa di riconoscere ogni singola capsula e preparare il caffè in base a ciascun formato, donando anche quella deliziosa crema densa e intensa alla fine.

Ovviamente inserire le capsule e far partire la macchina è veramente un gioco da ragazzi, come fa intuire il brand stesso. Vi basterà semplicemente sbloccare la parte superiore del prodotto, inserire la capsula, chiudere con forza e bloccare la macchina. A questo punto, dovrete pigiare l’unico tasto a vostra disposizione per far partire l’erogazione della bevanda. Le accortezze da avere sono veramente minime: lo scomparto dedicato all’acqua non molto grande, da 600ml, per cui dovrete essere sempre certi che ci sia il liquido necessario per realizzare il vostro caffè, in particolare modo quando state utilizzando le capsule da 230 ml. In più, dovrete svuotare la sezione dedicata alle capsule utilizzate e da buttare ogni 3-4 volte. Questa senza dubbio è una delle cose più “fastidiose”

Per il resto la macchina è addirittura autopulente, per cui non dovrete temere di dover stare dietro ad una manutenzione effettiva della Nespresso Vertuo Pop. Da questo punto di vista, si è dimostrata in tutto e per tutto un’ottima proposta, l’ideale se non siete interessati ad un articolo che sia complicato da gestire. C’è da dire però che la struttura è effettivamente molto semplice, per cui, in questo caso, non avrete una sezione dedicata alla realizzazione di latte schiumato, per cui non potrete creare dei cappuccini, almeno non utilizzando solamente questa macchina per il caffè. Nulla vi impedisce, ovviamente, di aggiungere del latte caldo in un secondo momento o di arricchire la bevanda con altro.

Le capsule incluse: un viaggio nei sapori di Nespresso

Con l’acquisto della macchina per il caffè, non solo avrete un buono regalo dal valore di 20€ da spendere sullo store ufficiale, ma riceverete anche ben 12 caffè da assaggiare. La proposta perfetta per darvi la possibilità di capire quali sono i gusti migliori per voi e valutare cosa ordinare poi in un secondo momento con il buono ottenuto. All’interno dell’apposita scatola troverete quattro capsule formato espresso, quattro double espresso, quattro bug.

Manca all’appello la caraffa, quest’ultima più che motivata dato che si tratta della versione più che grande, da ben 535 ml, non supportata da questo specifico modello della linea Vertuo. Nonostante siamo abbastanza certi dei nostri gusti in ambito caffè, abbiamo avuto l’enorme piacere di assaggiare tutte le proposte Nespresso e siamo rimasti piacevolmente colpiti da una differenza di sapore e corposità davvero molto interessante.

Dunque, sarete certi che le caratteristiche elencate sotto ogni tipologia di capsula sono più che motivate e, possiamo assicurarvi, che darvi agli assaggi sarà più che un grande piacere e una scoperta continua! Il nostro consiglio è di sfruttare l’occasione e provare tutto ciò che riceverete in omaggio, in quanto avrete la possibilità di comprendere per bene cosa può fare al caso vostro, magari dando anche una chance a qualcosa di diverso rispetto a ciò che avete pensato inizialmente.

Inoltre, il set di capsule vi permetterà anche di provare cosa fa per voi da un punto di vista di formato, per gli acquisti futuri: un intenso gran lungo per cominciare la mattinata con la giusta dose di caffeina, un espresso perfetto per un rapido break o magari una bella caraffa da tenere al caldo in uno degli accessori appositi del brand.

Il design

Dato che stiamo parlando di un articolo che, oltre a essere estremamente funzionale e facile da utilizzare, è anche un elettrodomestico che deve dare un tocco in più all’arredamento, valutare il design non è da poco. In questo caso, stiamo parlando di una macchina per il caffè Nespresso semplice e per questo anche piuttosto piccola, dunque perfetta da posizionare praticamente ovunque abbiate spazio. Un altro punto a favore, nel caso non abbiate una zona specifica da dedicare alla Vertuo Pop. Non meno importante, il design è moderno e davvero molto piacevole da vedere, ottimo da aggiungere in un qualsiasi ambiente, anche in uno studio o in ufficio.

Una macchina per il caffè sostenibile

Nespresso si è impegnata, in particolare modo con la linea Vertuo, per avere un impatto ancora più ridotto sull’ambiente. Come? In primis utilizzando il meglio dei chicchi in tutto il mondo, sfruttando le piantagioni per rigenerare la terra e ripristinare egli ecosistemi, in modo tale da avere un impatto positivo sul cambiamento climatico. Già dal 2022, l’azienda ha ottenuto la certificazione B Corp, per dimostrare gli elevati standard di performance sociali e ambientali e l’impegno nei confronti del riutilizzo e del riciclo. Proprio per questo, le speciali capsule Original e Vertuo sono composte con l’80% di alluminio riciclato. Il tutto, dunque, senza rinunciare a efficienza e gusto!

Com’è davvero il caffè?

Possiamo dirvelo apertamente, la differenza rispetto a un caffè erogato da una classica moka o anche da un bar, si sente eccome. Siamo soliti prendere caffè nel corso della giornata e, dobbiamo dire, che il sapore finale è davvero eccezionale: intenso, cremoso e dunque davvero perfetto per chiunque sia appassionato di questa bevanda. Da menzionare in particolar modo la consistenza che, secondo la nostra opinione, è una delle parti più interessanti di queste capsule. Il caffè infatti risulta veramente denso e gustoso, caratterizzato da note molto più distinguibili rispetto a quanto avviene con la moka e dobbiamo dire anche rispetto ad alcuni bar in cui abbiamo avuto occasione di sederci e ordinare. Dunque, da questo punto di vista, la Vertuo Pop è più che una garanzia, ma in totale sincerità non avevamo dubbi!

Considerazioni finali

Come vi abbiamo anticipato ampiamente nel corso della nostra recensione, si tratta senza dubbio di un articolo che vi consente di preparare il caffè in pochissimo tempo e senza troppo impegno. Una volta fatta pressione sul tasto d’accensione, lampeggerà per una ventina di secondi, indicando che la macchina si sta scaldano. Finito questo step, la bevanda verrà erogata in pochissimo tempo!

Gli unici punti negativi? Uno scompartimento per l’acqua maggiore sarebbe stato sicuramente comodo, la connessione al vostro smartphone non è poi così facile, intuitiva oppure utile e, infine, le capsule sono una spesa da considerare. Non essendoci delle equivalenti, infatti, dovrete acquistare solo ed esclusivamente le Nespresso pensato per la linea Vertuo che hanno un costo non bassissimo. Si parte da circa 50 centesimi per andare a salire in base alla tipologia di formato, dunque non poco!